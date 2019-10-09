Ford Puma наконец-то добрался до конвейера

Ford приступил к производству нового компактного кроссовера Puma.

Новый Puma может похвастаться компактными размерами, спортивной внешностью, увеличенным дорожным просветом, а также вместительным багажником - 456 литров.

В модельном ряду марки новинка займет место между EcoSport и Kuga. А ее главным соперником эксперты называют Volkswagen T-Roc. F

В движение новый Ford Puma приводит литровый бензиновый турбомотор EcoBoost с технологией "мягкий гибрид". Ее особенность в том, что в паре с основным движком трудится стартер-генератор, который за счет накопленной электроэнергии подпитывает 48-вольтовую бортовую сеть.

Европейцам предложат кросс с двумя вариантами мощности: 125-сильный и 155-сильный. На каждую "сотню" пробега такой компакт-кросс в среднем будет тратить порядка 5,6 литра. В списке оснащения нового SUV есть виртуальная "приборка" с диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для разного рода гаджетов, а также передовая мультимедиа с тачскрином на восемь дюймов и поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Минимальный ценник на новинку в Германии составляет 23 150 евро.