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Среда, 09.10.2019
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Ford Puma наконец-то добрался до конвейера

Ford Puma наконец-то добрался до конвейера
22:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Ford приступил к производству нового компактного кроссовера Puma.

Новый Puma может похвастаться компактными размерами, спортивной внешностью, увеличенным дорожным просветом, а также вместительным багажником - 456 литров.

В модельном ряду марки новинка займет место между EcoSport и Kuga. А ее главным соперником эксперты называют Volkswagen T-Roc. F

В движение новый Ford Puma приводит литровый бензиновый турбомотор EcoBoost с технологией "мягкий гибрид". Ее особенность в том, что в паре с основным движком трудится стартер-генератор, который за счет накопленной электроэнергии подпитывает 48-вольтовую бортовую сеть.

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Европейцам предложат кросс с двумя вариантами мощности: 125-сильный и 155-сильный. На каждую "сотню" пробега такой компакт-кросс в среднем будет тратить порядка 5,6 литра. В списке оснащения нового SUV есть виртуальная "приборка" с диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для разного рода гаджетов, а также передовая мультимедиа с тачскрином на восемь дюймов и поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Минимальный ценник на новинку в Германии составляет 23 150 евро.

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Автомобиль, Ford, Авто, Ford Puma.
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