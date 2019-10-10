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Четверг, 10.10.2019
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"Четырехдверное купе" с движком от M5: 8 серия BMW пополнилась еще одним автомобилем

"Четырехдверное купе" с движком от M5: 8 серия BMW пополнилась еще одним автомобилем
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

BMW представила новый седан 8 серии с мотором от M5.

Один из ведущих немецких автопроизводителей презентовал седан BMW 8 Gran Coupe.

Об этом сообщает Motor1.

"У BMW 8 серии Gran Coupe появился мотор от седана M5", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двигатель мощностью 600 лошадиных сил разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,3 секунды

Мотор работает с 8-ступенчатым спортивным автоматом и системой полного привода с активным дифференциалом.

У Volkswagen Teramont появится укороченная версия Cross Sport

Максимальная скорость новинки зафиксирована на отметке 250 км/ч, но при оплате опционального пакета M driver's ограничитель будет смещен на отметку 305 км/час.

Цены на BMW M8 Gran Coupe пока обнародованы только для рынка Северной Америки. Стоимость стандартного седана начинается от 130 тысяч долларов.

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BMW, Автомобили, BMW 8 Gran Coupe.
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