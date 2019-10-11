Скачать
Пятница, 11.10.2019
"Украинский скандал" в США: Готов ли свидетельствовать Зеленский?
"Украинский скандал" в США: Готов ли свидетельствовать Зеленский?
Россия вернет захваченные украинские судна: Пристайко рассказал, когда это произойдет
Пристайко: Россия вернет захваченные украинские судна
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

Шикарный французский автомобиль 1930-х годов (Фото)

Смотрите фото (6)
Шикарный французский автомобиль 1930-х годов (Фото)
02:25 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Самый красивый французский автомобиль.

  • 1

    Про этот шикарный автомобиль язык не повернется сказать - "старый", а только шикарный и потрясающий.

  • 2

    Delahaye Type 165 был выпущен в 1939 году и тогда же был признан самым красивым французским автомобилем.

  • 3

    Их было выпущено всего 5, и французское правительство выбрало именно Delahaye Type 165 для представления Франции на Всемирной автомобильной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.

  • 4

    Но вскоре после того, как автомобиль прибыл на нью-йоркскую таможню, Гитлер напал на Францию, и автомобиль остался на "чужбине", так как возвращаться было некуда.

  • 5

    Долгих 8 лет автомобиль стоял неприкаянным, пока его не купил автодиллер Беверли-Хиллз, уплатив ошеломляющую по тем временам сумму 12 000 долларов США.

Трехколесный спорткар Vanderhall весом 723 килограмма (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Авто, Машина, Беверли Хиллз, Шикарное авто, Delahaye Type, Автодиллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
03 Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
04 Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
05 "У меня не так много людей": Зеленский пояснил ситуацию с Богданом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о Коломойском и Пинчуке: Никто на меня не будет влиять
Зеленский о Пинчуке и Коломойском: Никто на меня не будет влиять
Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь