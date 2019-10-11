Шикарный французский автомобиль 1930-х годов (Фото)

1 Про этот шикарный автомобиль язык не повернется сказать - "старый", а только шикарный и потрясающий.

2 Delahaye Type 165 был выпущен в 1939 году и тогда же был признан самым красивым французским автомобилем.

3 Их было выпущено всего 5, и французское правительство выбрало именно Delahaye Type 165 для представления Франции на Всемирной автомобильной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.

4 Но вскоре после того, как автомобиль прибыл на нью-йоркскую таможню, Гитлер напал на Францию, и автомобиль остался на "чужбине", так как возвращаться было некуда.