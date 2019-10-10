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Новый электрокар Volvo получит мультимедиа на базе Android (Видео)

Новый электрокар Volvo получит мультимедиа на базе Android (Видео)
16:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Volvo Cars в корне переосмысливает информационно-развлекательную систему нового Volvo XC40.

Новый информационно-развлекательный комплекс на базе Android предлагает клиентам шведской марки беспрецедентную персонализацию, а также интуитивное управление и новые технологии, а также сервисы Google. Volvo Car Group объединилась с Google для интеграции таких функций как Google Assistant, Google Maps и Google Play Store.

"Мы наконец даем клиентам впечатления от автомобиля, которые они привыкли получать использую свой телефон, но адаптированные для безопасного вождения. Благодаря внедрению беспроводных систем от технического обслуживания до совершенно новых функций, автомобиль может оставаться таким же современным, как и иные цифровые продукты с самыми последними и лучшими функциями", - говорит Хенрик Грин, технический директор Volvo Cars.

Так, лучшей особенностью Android Automotive OS является операционная система Android, знакомая миллионам разработчиков, которая была специально доработана для работы в автомобиле. Новые технологии и сервисы, созданные совместными усилиями Google и Volvo Cars, встроены в автомобиль. Кроме того дополнительные музыкальные и мультимедийные приложения, адаптированные для авто, будут доступны в Google Play.

Голосовой помощник Google позволит автолюбителям выполнять ряд функций в автомобиле, например, управление температурой в салоне, воспроизведение музыки и активацию приложений, в частности для отправки сообщений.

Помимо этого интеграция способствует снижению отвлекающих факторов и водители могут держать руки на руле, не отвлекаясь от дороги. Google Assistant также может взаимодействовать с устройствами умного дома прямо из вашего автомобиля Volvo.

Обновленные карты Google и данные о трафике в режиме реального времени информируют водителей о дорожных ситуациях и предлагая альтернативные маршруты, а в том числе ближайшую зарядную станцию в пути.

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Также новая информационно-развлекательная система имеет такие функции, как мониторинг состояния аккумулятора и уровня зарядки, предварительный прогрев автомобиля, поиск автомобиля на парковке, дистанционная блокировка и разблокировка и другое.

Напомним, что полностью электрический XC40 дебютирует уже 16 октября.

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Автомобиль, Авто, Volvo, Volvo XC40, информационно-развлекательный комплекс.
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