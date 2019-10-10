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Volkswagen Arteon не прошел тестирование IIHS Top Safety Pick (Видео)

Volkswagen Arteon не прошел тестирование IIHS Top Safety Pick (Видео)
17:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В наши дни IIHS должен вызывать головную боль у некоторых производителей, когда речь заходит о тестировании фар.

Volkswagen Arteon 2019 года - это последняя модель, которая не получила награду Top Safety Pick из-за фар, которые IIHS считает "плохими". Это должно быть особенно неприятно для VW, поскольку Arteon получил оценку "Хорошо" в шести категориях краш-теста IIHS.

Несмотря на наличие трех разных конфигураций фар, каждая версия получала ту же оценку "Плохо" от IIHS. Все фары Arteon были светодиодными, что также удивляет "плохим" рейтингом, так как в большинстве испытаний фар IIHS былопоказано, что светодиоды превосходят галогены при оснащении того же транспортного средства.

Но у фар Arteon были различные проблемы, такие как база, статические светодиодны с "недостатками в видимости" и кривые адаптивные светодиоды (с автоматическими дальними лучами и без них), имеющие "чрезмерный яркий свет".

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Если бы только один из вариантов фар получил оценку "Приемлемо", Arteon получил бы награду Top Safety Pick. Передняя система предотвращения столкновения седана показала хорошие результаты и в тестировании. Ему удалось избежать столкновений со скоростью как 12 миль в час, так и 25 миль в час, что принесло Arteon превосходную оценку в этой части.

Результат обидный, но фары - это главный компонент безопасности при управлении автомобилем ночью. Не исключено, что VW попытается пересмотреть настройку освещения в ближайшее время, чтобы заработать одну из тех желанных премий TSP или TSP +.

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Volkswagen, Автомобили, Авто, Новинки, Top Safety Pick+, Volkswagen Arteon.
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