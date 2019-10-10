Volkswagen Arteon не прошел тестирование IIHS Top Safety Pick (Видео)

В наши дни IIHS должен вызывать головную боль у некоторых производителей, когда речь заходит о тестировании фар.

Volkswagen Arteon 2019 года - это последняя модель, которая не получила награду Top Safety Pick из-за фар, которые IIHS считает "плохими". Это должно быть особенно неприятно для VW, поскольку Arteon получил оценку "Хорошо" в шести категориях краш-теста IIHS.

Несмотря на наличие трех разных конфигураций фар, каждая версия получала ту же оценку "Плохо" от IIHS. Все фары Arteon были светодиодными, что также удивляет "плохим" рейтингом, так как в большинстве испытаний фар IIHS былопоказано, что светодиоды превосходят галогены при оснащении того же транспортного средства.

Но у фар Arteon были различные проблемы, такие как база, статические светодиодны с "недостатками в видимости" и кривые адаптивные светодиоды (с автоматическими дальними лучами и без них), имеющие "чрезмерный яркий свет".

Если бы только один из вариантов фар получил оценку "Приемлемо", Arteon получил бы награду Top Safety Pick. Передняя система предотвращения столкновения седана показала хорошие результаты и в тестировании. Ему удалось избежать столкновений со скоростью как 12 миль в час, так и 25 миль в час, что принесло Arteon превосходную оценку в этой части.

Результат обидный, но фары - это главный компонент безопасности при управлении автомобилем ночью. Не исключено, что VW попытается пересмотреть настройку освещения в ближайшее время, чтобы заработать одну из тех желанных премий TSP или TSP +.