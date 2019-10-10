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Четверг, 10.10.2019
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В Нью-Йорке выставили на продажу уникальный спорткар Mantide (Фото)

В Нью-Йорке выставили на продажу уникальный спорткар Mantide (Фото)
20:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Это единственный Mantide из существующих, он основан на Corvette ZR1 поколения C6.

Спорткар был создан умом известного дизайнера Джейсона Кастриота, его строительством занималась итальянская фирма Stile Bertone. Первоначально планировалось выпустить 10 таких автомобилей, однако это единственный Mantide, который увидел свет.

Bertone Mantide базируется на основе Chevrolet Corvette ZR1 поколения C6, это значит, что он оснащен 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом мощностью 638 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКПП.

По данным производителя Bertone может ускоряться с места до 100 км/ч всего за 3,2 секунды и развивать максимальную скорость 351 км / ч.

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Вскоре после того, как автомобиль завершил свой пресс-тур на различных мероприятиях по всему миру, он вернулся в Соединенные Штаты и был перекрашен в Bianco Fuji (жемчужно-белый). Интерьер спорткара отделан алькантарой двух цветов. Пробег Mantide на сегодняшний день составляет 16 093 км.

Этот уникальный Bertone Mantide - золотой билет на самые престижные автомобильные мероприятия во всем мире. Автомобиль, несомненно, станет центром внимания на любой автомобильной выставке.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Спорткар, Corvette ZR1, Новинки авто, Единственный, Mantide.
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