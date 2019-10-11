Waymo протестирует беспилотные автомобили на дорогах Калифорнии: в них не будет водителя

Waymo введет беспилотные поездки без водителя, который может перехватить управление.

Компания Waymo начнет тестирование автопилотируемых машин без инженеров, которые могут перехватить управление в случае сбоя системы. Испытания пройдут в Калифорнии — об этом стало известно из письма, которое компания разослала части клиентов.

Первые испытания Waymo собирается проводить только возле своей штаб-квартиры. Однако через несколько месяцев их машины выедут на дороги общего пользования.

Письмо с анонсом компания разослала клиентам, которые пользуются приложением Waymo One. Кроме того, сообщение получили клиенты, которые дали согласие на испытание новых технологий Waymo One. Компания выбрала Калифорнию, так как это "самый подходящий штат для корректной работы лидаров (LIDAR - ред.)".

В декабре компания запустила Waymo One — коммерческий сервис самообслуживания автомобилей. Теперь же клиенты, к которым приедет автомобиль без водителя, будут предупреждены об этом заранее. После поездки клиентов попросят подробно отрецензировать поездку и рассказать столкнулись ли они с какими-либо проблемами.

Waymo пока не раскрывает конкретную дату запуска и количество автомобилей, которые будут тестироваться. Они обещают прислать клиентам отдельное письмо с информацией об этом.