Представлен обновленный Subaru XV

Теперь вместе с обновлением дизайна и списка опций изменилась и моторная гамма Subaru XV.

Вслед за рестайлингом модели Subaru Impreza измененную внешность получил кросс-хэтчбек XV.

Напомним, что Subaru XV унифицирован с моделью Impreza, поэтому его также коснулось обновление. Теперь модель может похвастаться иными светодиодными ДХО с более равномерным и мягким свечением, а также переделанными противотуманными фонарями в заднем бампере. Пятидверка обрела новую мультимедийную систему с увеличенным экраном и расширенным функционалом, из-за чего пересмотрены кнопки на центральной консоли, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, уже в базе модель получила комплекс систем Eyesight Touring Assist, который включает адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения и удержания в полосе. Система X-Mode получила два предустановленных режима: есть отдельные настройки для езды по грунтовке и по грязи.

Теперь 2,0-литровая модификация поставляется исключительно с системой e-Boxer, то есть встроенным в вариатор электромотором с отдачей 14 л.с. мощности и 65 Нм крутящего момента, который помогает во время трогания и в первые секунды разгона.

Продажи новинки стартуют уже в ноябре текущего года. Однако пока только в Поднеесной. Позже обновленный кросс-хэтч доберется и до других рынков.