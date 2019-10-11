Представлен самый тяжелый внедорожник из бетона

Во внедорожник залили 7,5 тонны бетона, а потом заставили его ездить по полигону!

За время своего существования УАЗ-469 что только не пережил. Из него даже делали газонокосилку. Но то, что с ним сотворили парни из YouTube-канала "Гараж 54", находится на грани сверхъестественного.

Перед тем, как начать свой эксперимент, экстремальные автолюбители немного подготовили УАЗ-469. Вокруг него соорудили опалубку, к кузову закрепили металлоконструкцию, а к рессорам приварили дополнительные металлические элементы. Больше с машиной ничего не делали. Двигатель остался старым, родным.

После окончания этих работ во внедорожник залили 7,5 тонны бетона, и дали ему застыть. Когда раствор окончательно застыл, машину выгнали на полигон, и там чудеса продолжились.

Бетонный УАЗ разгонялся до 40 километров в час. Он даже маневрировал. Правда, были некоторые проблемы с тормозами, что, в принципе, абсолютно не удивительно, учитывая вес автомобиля.

Забетонированному внедорожнику оказались нипочем все преграды. Например, он без каких-либо усилий преодолевал заграждение из припаркованных машин.