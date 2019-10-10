В Украине создали новый вид транспорта

Новинка представляет собой катер с платформой для погрузки.

Компания, создатель самого крутого вездехода в мире, представила новую разработку, которая предназначена для транспортировки снегоболотохода.

Об этом сообщает главный исполнительный директор Sherp Ярослав Пригара.

"Это катер. Самый большой алюминиевый катер сделанный в Украине. Катер для транспортировки Sherp. И он превращает вездеход-амфибию в транспортный комплекс, который способен передвигаться со скоростью больше 50 км/ч, высаживаться в любом месте реки или морского побережья и выполнять свои задачи", — сообщает Пригара.

Ранее он отмечал, что активно расширяется дилерская сеть по Европе для продажи снегоболотохода Sherp. Этот вездеход уже не раз доказал миру свои способности и активно участвовал в спасательных операциях при стихийных бедствиях.

Как сообщалось ранее, сегодня в продаже есть интересные предложения с автоматической коробкой передач и неплохими комплектациями.