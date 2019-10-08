Эксклюзивный контент: как создается электрокар Porsche Taycan Turbo (Видео)

Усаживайтесь поудобнее, берите попкорн и наслаждайтесь просмотром документальной научно-реалистической ленты от немецкого автопроизводителя.

Если в будущем роботы по собственной воле будут порождать других роботов, то “родильный дом” для роботов должен выглядеть именно так.

Производство полностью электрического Porsche Taycan на заводе в немецком Цуффенхаузене началось в прошлом месяце. В этом 30-минутном видео можно увидеть весь процесс изнутри.

Советуем установить скорость воспроизведения видео на х2. Автоматизация на производстве Taycan имеет самый высокий уровень – как можно увидеть на видео, роботы выполняют немало сложных задач, включая сварку и установку различных панелей кузова, в том числе и двери. Затем высококвалифицированные сотрудники (люди) проверяют снаряды и разглаживают все, прежде чем машины погружают в грунтовку и отправляют в покрасочную камеру. Там над кузовом снова работают высокоточные роботы. После этого результат снова проверяется людьми.

Вторая половина видео посвящена созданию силового агрегата для Taycan. Люди все еще играют важную роль в составлении электродвигателей, однако и здесь без механизированных помощников не обойтись. После полной сборки и проверки, каждый автомобиль снова полностью перепроверяется, чтобы гарантировать, что все работает безупречно.

Porsche начнет отправки Taycan Turbo и Taycan Turbo S клиентам уже в декабре этого года.