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Медики Дубая пересядут за руль самых быстрых спорткаров мира (Фото)

Медики Дубая пересядут за руль самых быстрых спорткаров мира (Фото)
20:56 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: Twitter

Арабы раньше нашли применение суперкарам в полиции.

Теперь они дошли до того, что превратили спорткары Chevrolet Corvette C7 и Nissan GT-R в автомобили скорой медицинской помощи. Отличились в эмирате Дубай.

Дубай не похож ни на один город в мире. И не только потому, что с одной его стороны пустыня, а с другой – океан. Это город удивительных небоскребов и невероятного образа жизни. В нем живет так много богатых людей, что на суперкары никто не обращает внимания. Такие машины считаются там обычным явлением.

Раньше полиция Дубая пересела на суперкары, теперь медицинские работники этого города получили Corvette и GT-R. Такое до сих пор нам было трудно представить.

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В распоряжении службы медицинской скорой помощи Dubai Corporation for Ambulance Service есть один Corvette и один GT-R. Они имеют кислородные баллоны и приборы для сердечно-легочной реанимации.

Эти "скорые" действительно очень быстро приезжают на вызов. Правда, их нельзя назвать "каретами скорой помощи". Но когда речь идет о спасении людей важно не название, а скорость. Иногда грань между жизнью и смертью - секунды, и в этом случае, чем быстрей приедут медики – тем лучше.

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Дубай, Автомобили, Медики, Авто, Nissan GT-R, спорткары.
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