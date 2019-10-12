В Токио Toyota покажет Mirai Concept

Mirai Concept второго поколения будет представлена на выставке "Future Expo" с 24 октября по 4 ноября в Megaweb.

Сегодня компания Toyota объявила о том, что она представит новое поколение своего инновационного электромобиля Mirai на топливных элементах на автосалоне в Токио в 2019 году.

Полностью переработанный дизайн Mirai отражает важный шаг вперед для FCEV и потенциал водородного транспорта, который может похвастаться значительно большим запасом хода, улучшенными характеристиками управляемости и элегантным, спортивным дизайном, который предлагает увеличенный пассажирский комфорт.

"Мы работали над тем, чтобы сделать автомобиль, которым клиенты будут постоянно управлять, автомобиль с эмоциональным и привлекательным дизайном и динамичным и отзывчивым исполнением, которое может вызвать улыбку на лице водителя", — сказал Йошиказу Танака, главный инженер Мирай. "Я хочу, чтобы клиенты говорили: "Я выбрал Mirai, потому что я просто хотел эту машину".

Мы продолжим нашу работу по развитию, сосредоточив внимание на этом чувстве, и мы надеемся, что с новым Mirai мы станем лидером в создании сегмента водородных автомобилей".

Запущенная в 2014 году, Toyota Mirai первого поколения доказала глобальный потенциал водорода для обеспечения чистой и устойчивой мобильности, сочетая дальность вождения с временем заправки, эквивалентным обычным транспортным средствам, и выбросами только воды.

С тех пор примерно 10 000 Mirai были проданы по всему миру, помогая проложить путь к водородному обществу, которое сократит выбросы, диверсифицирует источники энергии и обеспечит глобальный экономический рост.

Запуск второго поколения Mirai, запланированного на конец 2020 года в Японии, Северной Америке и Европе, представляет собой нечто большее, чем эко-автомобиль, что ознаменует новый этап в технологии FCEV. Новый Mirai будет нацелен на 30-процентное увеличение дальности движения. Автомобиль был создан на основе премиальной платформы TNGA с задним приводом от Toyota, чтобы сочетать в себе большую маневренность и ходовые качества с элегантным внешним дизайном.

Концепт Mirai отличается динамичным дизайном экстерьера, созданным на новейшей платформе Toyota TNGA, в котором сочетается изящный кузов и большие колеса диаметром 20 дюймов. Кузов получит новый цвет Force Blue Multiple Layers.

Интерьер, оснащенный 12,3-дюймовым широким экраном на центральной консоли и приборной панелью, которые обеспечивают простое современное пространство для создания ощущения тепла и комфорта.

Новая платформа позволила разместить в салоне автомобиля 5 сидений вместо 4, как в актуальном поколении модели.