Volkswagen показал как будет выглядеть новый Golf 2020 (Фото)

Официальная премьера этой новинки состоится совсем скоро – 24 октября в штаб-квартире компании Volkswagen в Вольфсбурге. Ранее мы уже несколько раз видели новый Volkswagen Golf на шпионских фотографиях. Однако, на них он всегда был в закамуфлированном виде. Эскизы теперь нам дали возможность более точно оценить его дизайн.

Судя по всему, Golf восьмого поколения сохранит свой классический дизайн, хотя без некоторых изменений не обошлось. Немецкий "народный" хэтчбек получил новый передний бампер, новую решетку радиатора и видоизмененные фары.

В салоне, если судить по эскизам, изменения будут ещЕ заметнее. Есть виртуальная приборная панель, большинство физических кнопок исчезли. Volkswagen обещает, что новый Golf станет "законодателем моды в цифровых автомобильных технологиях".

This 2020 Volkswagen Golf interior teaser is suspiciously lacking in buttons https://t.co/B8VTJIWEH0 pic.twitter.com/l9Z9IojfqO

