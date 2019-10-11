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Volkswagen показал как будет выглядеть новый Golf 2020 (Фото)

Volkswagen показал как будет выглядеть новый Golf 2020 (Фото)
22:46 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: Twitter

Volkswagen показал эскизы нового (восьмого) поколения своей популярной модели Golf.

Официальная премьера этой новинки состоится совсем скоро – 24 октября в штаб-квартире компании Volkswagen в Вольфсбурге. Ранее мы уже несколько раз видели новый Volkswagen Golf на шпионских фотографиях. Однако, на них он всегда был в закамуфлированном виде. Эскизы теперь нам дали возможность более точно оценить его дизайн.

Судя по всему, Golf восьмого поколения сохранит свой классический дизайн, хотя без некоторых изменений не обошлось. Немецкий "народный" хэтчбек получил новый передний бампер, новую решетку радиатора и видоизмененные фары.

В салоне, если судить по эскизам, изменения будут ещЕ заметнее. Есть виртуальная приборная панель, большинство физических кнопок исчезли. Volkswagen обещает, что новый Golf станет "законодателем моды в цифровых автомобильных технологиях".

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Линейка двигателей будет состоять из модернизированных агрегатов. Покупателям также предложат две гибридные версии, в том числе высокопроизводительную гибридную версию GTE. У гибридного GTE мощность силовой установки составит 241 л.с.

Официальная премьера Volkswagen Golf восьмого поколения запланирована на 24 октября. Значит, его серийное производство начнется до конца текущего года, а в продаже он появится в начале 2020 года.

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Автомобиль, Авто, Гольф, Новинки, Golf 2020.
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