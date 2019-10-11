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Появились новые снимки обновленного пикапа Nissan Navara (Фото)

Появились новые снимки обновленного пикапа Nissan Navara (Фото)
17:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Рестайлинговый пикап, который сейчас тестируется в Австралии, появится в продаже в декабре.

Такая версия популярного японского пикапа создавалась на основе Navara N-Trek Dual Cab 4WD.

К работе над брутальной новинкой также привлекались эксперты из Premcar. От обычного пикапа Navara N-Trek Warrior можно отличить по дискам из черного сплава на 17 дюймов и внедорожной резине, подросшему на 40 мм дорожному просвету, более мощными амортизаторами и модернизированным подвесками с мягкими пружинами.

В экстерьере N-Trek Warrior привлекают внимание темно-оранжевые вставки вокруг обрамления рамки "противотуманок" и на корпусах наружных зеркал.

Разработчики уверены, что их пикап может составить достойную конкуренцию Toyota HiLux Rugged X и Ford Ranger Raptor.

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В движение авто приводит 2,3-литровый 190-сильный дизель, сочетающийся с "механикой" или "автоматом" и системой полного привода. Буксировочная система автомобиля составляет 3 500 кг. Другие технические подробности производитель рассекретит на торжественной презентации, после которой будет объявлен старт продаж новинки.

Покупатели обновленного Navara N-Trek Warrior 2020 получат пикап с измененными бамперами, защитой передней части днища из "нержавейки" толщиной 3 мм и с полноразмерной "запаской".

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Автомобиль, Nissan, Авто, Новинки, Пикап, Nissan Navara N-Trek Warrior.
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