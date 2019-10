Появились новые снимки обновленного пикапа Nissan Navara (Фото)

Такая версия популярного японского пикапа создавалась на основе Navara N-Trek Dual Cab 4WD.

К работе над брутальной новинкой также привлекались эксперты из Premcar. От обычного пикапа Navara N-Trek Warrior можно отличить по дискам из черного сплава на 17 дюймов и внедорожной резине, подросшему на 40 мм дорожному просвету, более мощными амортизаторами и модернизированным подвесками с мягкими пружинами.

В экстерьере N-Trek Warrior привлекают внимание темно-оранжевые вставки вокруг обрамления рамки "противотуманок" и на корпусах наружных зеркал.

Разработчики уверены, что их пикап может составить достойную конкуренцию Toyota HiLux Rugged X и Ford Ranger Raptor.

Nissan in Australia has taken the wraps off the Navara N-Trek Warrior, positioning the newcomer as an off-roading flagship designed to take the fight to the likes of the Ford Ranger Raptor #equatormotorsuk https://t.co/WFUm6Wmrqg pic.twitter.com/8psU8Tzioy @OwuorMichael

— (@equatormotorsuk) 11 октября 2019 г.