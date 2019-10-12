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Суббота, 12.10.2019
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Lancia выпускает Ypsilon Monogram Edition в Италии

Lancia выпускает Ypsilon Monogram Edition в Италии
16:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Lancia представила новую особую модель Ypsilon с именем Monogram, которая должна помочь еще больше увеличить продажи в Италии.

Да, марка сократился до одного Итальянского рынка (Италия), а одна восьмилетняя модель (Ypsilon) реализовала больше единиц в Европе, чем компания Alfa Romeo, в который материнская компания FCA инвестировала большие суммы денег, чтобы превратить его в заслуживающего доверия конкурента для трех крупнейших немецких автобрендов. 

Множество специальных авто Lancia Ypsilon берет свое название от буквы "Y", которая была образована в монограмму, которая изображается везде на автомобиле. Ypsilon Monogram, презентованная в укникальной цветовой комбинации светлого золота и черного, представляет букву "Y" как графический знак, обозначающий подпись машины. 

Монограмму можно разглядеть на центрах легкосплавных дисков, B-стойках и заднем стекле, а также на подголовниках. 

К другим особым характеристикам относятся передние стойки, которые со временем меняют цвет с черного на светло-золотистый, а также можно говорить о глянцевой черной отделке - в том числе вставки на верхней и нижней решетках, ручки дверей, сплавы, крышки для зеркал и задний бампер.

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В салоне Ypsilon Monogram обзавелся новой тканевой обивкой с кожаными вставками из светло-золотого цвета и строчкой. Эксклюзивная вариация также включает в себя модернизированное базовое оборудование, включая аудиосистему DAB, информационно-развлекательную систему Uconnect с 5-дюймовым тачскрином, кондиционер, кожаное рулевое колесо, регулируемые по мощности боковые зеркала, задние парковочные датчики, а также противотуманные фары.

Модельный ряд агрегатов не меняется и включает в себя атмосферный 1,2-литровый бензиновый мотор Fire Evo II, выдающий 69 л.с. и доступный в двухтопливной установке, а также 80 л.с. 0,9-литровый двухцилиндровый мотор TwinAir с турбонаддувом, трудящися на сжиженном природном газе и бензине.

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Италия, Автомобили, Авто, Lancia, Ypsilon Monogram Edition.
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