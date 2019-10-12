Из Caterham Seven в электрокар: презентация новинки в Болгарии (Видео)

В Болгарии состоялась презентация первого электрического спорткара местной разработки.

Это прототип Kinetik 07 компании Kinetik Automotive, построенный на базе классического британского спидстера Caterham Seven. Несмотря на заимствованное шасси, около 90% деталей Kinetik 07 – уникальные.

При этом большинство из них изготавливается методом 3D-печати, что позволит обеспечить высокую степень персонализации при постройке клиентских машин. Все программное обеспечение в Kinetik Automotive разработали самостоятельно.

Силовая установка базовой версии Kinetik 07 выдает 480 киловатт (653 метрических л.с.) и 800 Нм и позволяет развить 100 км/ч за 2,7 секунды. Запас хода не раскрывается, но он должен быть существенным: хотя машина и предназначена, в первую очередь, для трек-дней, ездить по обычным дорогам на нет тоже можно.

Интерьер с настраиваемым трехрежимным дисплеем выполнен подчеркнуто минималистично, при этом покупатели смогут выбрать любые варианты отделки по своему вкусу – "в традициях легендарных британских и итальянских ателье".

Предполагается, что для начала Kinetik Automotive выпустит мини-партию из семи таких электромобилей.