Скачать
Суббота, 12.10.2019
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Список Усика: Александр назвал желаемых соперников в хэвивейте (Видео)
Список Усика: Александр назвал желаемых соперников
Поезд "Киев - Война" показали на столичном вокзале
Поезд "Киев - Война" показали на столичном вокзале

Из Caterham Seven в электрокар: презентация новинки в Болгарии (Видео)

Из Caterham Seven в электрокар: презентация новинки в Болгарии (Видео)
15:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В Болгарии состоялась презентация первого электрического спорткара местной разработки.

Это прототип Kinetik 07 компании Kinetik Automotive, построенный на базе классического британского спидстера Caterham Seven. Несмотря на заимствованное шасси, около 90% деталей Kinetik 07 – уникальные.

При этом большинство из них изготавливается методом 3D-печати, что позволит обеспечить высокую степень персонализации при постройке клиентских машин. Все программное обеспечение в Kinetik Automotive разработали самостоятельно.

Силовая установка базовой версии Kinetik 07 выдает 480 киловатт (653 метрических л.с.) и 800 Нм и позволяет развить 100 км/ч за 2,7 секунды. Запас хода не раскрывается, но он должен быть существенным: хотя машина и предназначена, в первую очередь, для трек-дней, ездить по обычным дорогам на нет тоже можно.

Volkswagen показал как будет выглядеть новый Golf 2020 (Фото)

Интерьер с настраиваемым трехрежимным дисплеем выполнен подчеркнуто минималистично, при этом покупатели смогут выбрать любые варианты отделки по своему вкусу – "в традициях легендарных британских и итальянских ателье".

Предполагается, что для начала Kinetik Automotive выпустит мини-партию из семи таких электромобилей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Новинки, Новинки авто, Caterham Seven, Kinetik 07.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан снова числится в списках БПП
02 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
03 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
04 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
05 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Покровская родительская суббота: приметы и суеверия
Покровская родительская суббота: приметы и суеверия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь