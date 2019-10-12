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Ну наконец-то: известно, когда Tesla представит свой электрический пикап

Ну наконец-то: известно, когда Tesla представит свой электрический пикап
20:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Илон Маск подтвердил, что Tesla планирует показать свой долгожданный полностью электрический пикап в ноябре.

В конце июля Маск заявил, что пикап будет презентован через два-три месяца, и к началу сентября компания дала себе немного дополнительного времени для маневра, заявив, что выпуск машины, скорее всего, переносится на ноябрь.

Первый электрический пикап Tesla будет наделен дизайном, радикально отличающимся от любого другого предложения от производителя электрокаров. Кроме того, Tesla уверяет, что автомобиль будет стоить менее 50 000 долларов и будет мощным, как Porsche 911. Более того, пикап, очевидно, будет иметь не менее шести мест, предлагать до 136 077 кг буксирной способности и сможет проходить до 645 - 800 км.

За последние 12 месяцев производители автомобилей, включая Rivian, Ford и General Motors, выпустили свои новинки на рынок электрических пикапов, что означает, что Tesla может столкнуться с серьезной конкуренцией, когда ее авто действительно появится на рынке.

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Что касается того, когда начнутся производство и поставки пикапа Tesla, то это остается загадкой. Tesla имеет привычку представлять свои будущие продукты за годы до того, как они действительно появятся на рынке. В конце концов, прошло уже почти два года с тех пор, как Roadster следующего поколения и Tesla Semi были показаны миру, и ни один из них не вышел в серию и не выйдет до конца следующего года.

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Автомобиль, Авто, Электрокар, Tesla, Пикап, Илон Маск, Электрический пикап.
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