Почему важно иметь правильные шины для разных дорожных условий: ответ BMW (Видео)

Компания BMW решила наглядно показать различия между разными типами шин в гонках.

Ребята из баварского бренда BMW представили видеоролик, который наглядно показывает, что может случиться, когда используются подходящие шины для конкретной погодной ситуации и когда у вас неподходящие шины.

Видеоролик BMW показывает, почему тип шин на вашем автомобиле имеет значение. Шины, безусловно, не самая важная часть автомобиля, но тем не менее они являются одними из самых важных, когда речь идет о производительности и безопасности.

Шины обычно делятся на три основные категории: летние, зимние и всесезонные . Надо сказать, что последние не особенно хороши в целом - да, вы можете использовать их круглый год, но получить оптимальную производительность машина все не сможет.

Летние шины предназначены для вождения по сухому дорожному покрытию в теплую погоду – вот тут-то автомобиль и может достичь максимальных скоростных результатов. Зимние шины, с их замысловатыми рисунками протектора предназначены для обеспечения хорошего сцепления со скользкой дорогой при более низких температурах.

Они призваны помочь автомобилю показать все, на что он способен при этом обеспечивая необходимую безопасность.

Летние и зимние шины ориентированы на максимально возможную производительность в определенных условиях, поэтому, когда они используются не для своего сезона, результаты заезда меняются очень сильно. В тестовом заезде, устроенном командой BMW вы можете увидеть, насколько работоспособна зимняя шина в холодных снежных условиях.

Глубокие канавки и разбитые рисунки протектора отлично подходят для «зацепа» в глубоком снегу, но на трассе для слалома или в гонках по прямой, отсутствие сцепления означает, что вы не позволяете вашему автомобилю работать на максимальном уровне.

Летние шины отлично подходят для раскрытия потенциала вашей машины на асфальте, но как только начинается снег, их использование быстро становится опасным.