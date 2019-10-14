В Таиланде представили пикап Isuzu D-Max нового поколения

Первоначально новый Isuzu D-Max появится в Таиланде — первые экземпляры местные дилеры получат уже в ближайшие месяцы.

Состоялась официальная презентация пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.

Кроме обновленного экстерьера, новинка получила достаточное количество улучшений по ходовой части, новое оснащение и модернизированный дизельный двигатель.

D-Max третьего поколения построили на усовершенствованной версии прежней платформы с прочной лонжеронной рамой, неразрезным задним мостом и задней подвеской на листовых рессорах.

Дизайн обновленного пикапа отличается массивной радиаторной решеткой с двумя широкими планками, зауженной светодиодной оптикой и новым выштамповками на арках.

Внутри автомобиля появился новый мультимедийный комплекс с 9-дюймовым монитором, поддержкой сервисов Apple CarPlay/Android Auto и голосовым управлением. В списке оснащения появилась система мониторинга слепых зон, работающей даже при движении задним ходом.

Также стоит отметить, что японцы поработали над управляемостью и устойчивостью D-Max третьего поколения как на шоссе, так и на бездорожье, этому поспособствовали новая система рулевого управления и доработанная подвеска, а максимальная глубина преодолеваемого им брода выросла до 80-ти сантиметров.

В линейку моторов, как и прежде, входят два турбодизеля: 1,9-литровый (RZ4E) мощностью 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента и модернизированный 3,0-литровый, выдающий 190 л.с. и 350 Нм (+70 Нм) момента. В зависимости от комплектации агрегаты могут сочетаться как с 6-ступенчатой МКПП, так и с 6-диапазонной АКПП. Привод может быть как задним, так и передним.

Второе поколение D-Max выпускается с 2011 года.