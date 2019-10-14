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Пикап Ford Ranger превратили в армейский броневик

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Пикап Ford Ranger превратили в армейский броневик
12:22 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Милитаризованный Ford Ranger пока существует в единственном экземпляре.

Ford Ranger сейчас является самым продаваемым пикапом в Европе. Британская компания Ricardo считает, что он может найти применение в армии. Поэтому британцы создали армейскую версию "Рейнджера".

За основу взяли Ford Ranger 2019 модельного года. Пикап получил силовые бамперы, защиту радиатора, трансмиссии и топливного бака, пуленепробиваемые стекла, бронированное днище, модернизированные тормоза, а также систему защиты от опрокидывания. На крыше есть турель, куда устанавливают крупнокалиберный пулемет. Кузов окрашен в цвет хаки.

К услугам экипажа автоматизированный комплекс разведки, управления и связи. Как известно, в военных конфликтах очень многое зависит от разведки и связи. Поэтому такой комплекс незаменим.

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В линейку двигателей входят несколько агрегатов. Один из них – 2,0 л битурбодизель мощностью 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента, работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач

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Автомобили, Техника, Авто, броневик, Армейский броневик.
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