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Porsche представила Taycan 4S 2020 модельного года

Porsche представила Taycan 4S 2020 модельного года
20:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Porsche не тратил впустую время и менее чем через шесть недель после дебюта Porsche Taycan Turbo и Turbo S расширил свое семейство полностью электрических седанов.

Новый, самый доступный Taycan идет по следу, проложенному версиями Turbo и Turbo S с двумя электрическими двигателями, двухскоростной трансмиссией и электрической архитектурой на 800 вольт, которая обеспечивает впечатляющую скорость зарядки.

Каждый 4S стандартно поставляется с литий-ионным аккумулятором на 79,2 киловатт-часа, хотя Porsche будет предлагать Turbo и Turbo S с 93,4 кВт-ч в качестве опции, называемой Performance Battery Plus.

Базовая батарея работает вместе с двумя электродвигателями, вырабатывающими 522 лошадиных силы, в то время как более крупная батарея выдает мощность 563 л.с.

Независимо от того, какую батарею вы выберете, Taycan 4S будет развивать максимальную скорость 250 км/ч и может разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Для справки, базовая Tesla Model S достигает такого же максимума и может достичь 100 км/ч за 3,7 секунды. Учитывая тенденцию Porsche предлагать консервативную производительность, мы бы не стали вкладывать большие средства в небольшое преимущество Model S.

С точки зрения запаса хода, Tesla, вероятно, будет лучше Taycan, тем не менее Porsche не опубликовал оценки дальности хода, заявив, что цифры EPA будут доступны до того, как 4S прибудет к дилерам. Новейший Taycan, особенно с Performance Battery Plus, должен обладать большим запасом хода, чем Taycan Turbo и Turbo S.

Tesla также имеет ценовое преимущество, поскольку базовая стоимость Taycan 4S составляет 103 800 долларов, а Performance Battery Plus добавляет еще 6 580 долларов. Для сравнения, Model S Long Range начинается с 79 990 долларов, а Model S Performance — за 99 990 долларов.

Porsche не уточнил, какие параметры производительности будут доступны на 4S (кроме заявления о том, что он сохранит трехкамерную пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами), но, по предварительной информации, базовый Taycan будет доступен с тем же набором высокопроизводительных технологий подвески, что и Turbo и Turbo S, для клиентов, готовых раскошелиться.

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Taycan 4S будет по-прежнему предлагать впечатляющие скорости зарядки, благодаря своей 800-вольтовой архитектуре, обеспечивающей скорость зарядки 270 киловатт с Performance Battery Plus и мощность 225 кВт в стандартной комплектации.

Porsche не сказал, насколько быстро может перезарядиться стандартная батарея, но дополнительная установка может по-прежнему обеспечить заряд от 5 до 80% всего за 22,5 минуты. Porsche Taycan 4S 2020 года появится у дилеров весной 2020 года.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Электрокар, Taycan 4S.
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