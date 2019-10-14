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Great Wall представил обновленный компактный внедорожник Wey VV5

Great Wall представил обновленный компактный внедорожник Wey VV5
21:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Wey — премиальный бренд автоконцерна Great Wall — представил рестайлинговую версию "младшей" модели VV5.

Внедорожник получил 12,3-дюймовый широкоформатный дисплей мультимедиа системы, идентичный по размерам экрану развлекательного комплекса нового Mercedes-Benz GLA.

Внешне Wey VV5 изменился кардинально: внедорожник получил иную форму световых приборов, бамперов и новую решётку радиатора, и, по мнению экспертов, стал как две капли воды похож на "старшего" VV7. Помимо этого, с обновлением VV5 лишился производительной версии с другим обвесом и выхлопом.

Интерьер кроссовера Wey во всем напоминает немецкий премиальный сегмент: передняя панель аналогична Mercedes-Benz G-Class, центральный тоннель — Porsche Macan.

Информационно — развлекательная комплекс оснащен системой распознавания лиц, рычаг АКПП уступил место джойстику, а 12,3-дюймовая виртуальная "приборка" отличилась новой графикой, были модифицированы камеры кругового обзора.

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За производительность VV5 по-прежнему отвечает 1,5-литровый наддувный мотор на 169 л.с. или 2,0-литровый турбодвигатель на 224 л.с. мощности. В качестве трансмиссии выступает безальтернативный 7-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями. Полный привод доступен для топовой модификации.

Старт продаж рестайлингового Wey VV5 в Китае намечен на следующий месяц. Для экспорта модель не предназначена.

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Автомобиль, Great Wall, Авто, Кроссовер, Wey VV5.
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