Toyota представила Copen GR SPORT (Фото)

Компания выпустила новый компактный спортивный кабриолет.

Новый Copen GR SPORT - это двухместный спортивный автомобиль с откидным верхом, выполненный в стилистике первых спортивных автомобилей серии "GR".

За разработку новинки отвечало спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing.

Стремясь создавать все более совершенные автомобили, устраняя барьеры производителей, он сочетает в себе идеальный опыт вождения GR с компактным автомобилем Copen, ни один из которых не входит в линейку продуктов Toyota.

Разработчики при создании Copen GR Sport сосредоточили свои усилия на жесткости кузова и настройке подвески. Оптимальный баланс жесткости достигается путем добавления передней стойки и изменения формы центральной стойки.

Аэродинамические характеристики были улучшены за счет выпрямления воздуха путем расширения бампера и установки диффузора.

В интерьере новинки установлены специальные сиденья RECARO и специальный диспле, который создает ощущение предвкушения поездки. Кроме того, салон декорирован вставками цвета Piano Black. Всего существует восемь цветов кузова, но интерьер выполнен исключительно в черном цвете.

В число стандартного оборудования вошла электрически складывающаяся крыша Active Top, эксклюзивные кованные колесные диски фирмы BBS серого цвета, светодиодная оптика, спортивное кожанное рулевое колесо фирмы MOMO и многое другое.

В движение новинка приводится 0,66-литровым мотором семейства KF с промежуточным охлаждением. В качестве трансмиссии покупателям на выбор предлагается 5-ступенчатая МКПП и 7-диапазонный вариатор Super Active Shift.