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Среда, 16.10.2019
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Топ 12 самых необычных автомобилей (Фото)

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Топ 12 самых необычных автомобилей (Фото)
12:43 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: udivitelnoe.temaretik.com

Модели, технические характеристики, опции автомобилей ХХ века.

  • 1

    С момента выпуска первой серийной машины автомобильный мир эволюционировал, пожалуй, каждое десятилетие. Модели определенной эпохи так или иначе похожи друг на друга: внешне, техническими характеристиками, наличием или отсутствием определенных опций. Из этого правила, впрочем, есть исключения.

    BMW Isetta 300

    Годы выпуска: 1956-1962;Количество произведенных автомобилей: 161 728;Двигатели: 0,3 литра (13 лошадиных сил);Вместимость: 2 человека;Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость - 85 км/ч);Страна-производитель: Германия;Цена: 1000 долларов.

  • 2

    Трехколесная Isetta в свое время спасла компанию BMW от банкротства: пока конкуренты продавали более дорогие машины, баварцы успели реализовать 160 000 Isetta и серьезно поправить свое финансовое положение, подорванное Второй мировой войной.

  • 3

    Isetta, имеющая итальянские корни, в первую очередь отличалась скромными размерами и тем, что единственная дверь была расположена там, где у современных автомобилей находится капот: руль модели двигался вместе с дверью.

  • 4

    Mohs Ostentatienne Opera Sedan

    Годы выпуска: 1967-1979;Количество произведенных автомобилей: 6-7;Двигатели: 5,0 литра (193 лошадиных силы);Вместимость: 5 человек;Разгон до 100 км/ч: неизвестно;Страна-производитель: Америка;Цена: 19 600 долларов.

  • 5

    Владелец компании Mohs Брюс Мохс создал модель Ostentatienne Opera Sedan как образец того, каким должен быть люксовый седан.

  • 6

    Дальше концепта дело не пошло, но за два года, что бизнесмен горел этой идеей, он успел выпустить 6 или 7 подобных автомобилей.

  • 7

    Основная особенность машины - отсутствие дверей: внутрь можно было попасть через багажник. Он открывался, выбрасывая вниз ступеньку и встречая пассажира или водителя красной ковровой дорожкой.

  • 8

    Axiam-Mega MultiTruck

    Годы выпуска: 2010 - настоящее время;Количество произведенных автомобилей: еще производятся;Двигатели: дизельный (15 л. с.), электрический (12 кВт);Вместимость: 2 человека;Разгон до 100 км/ч: неизвестно;Страна-производитель: Франция;Цена: от 14 000 долларов.

  • 9

    Axiam-Mega - французская компания, изначально специализировавшаяся на производстве субкомпактных автомобилей и квадроциклов.

  • 10

    Однако в 2010 году концерн выпустил легкий грузовик MultiTruck, который рассчитан на людей, использующих коммерческую технику для перевозок на короткие расстояния и желающих в связи с этим сократить расходы на содержание транспорта.

  • 11

    Что с дизельным, что с электрическим мотором модель отличается крайне низкими эксплуатационными затратами.

  • 12

    Выглядит, правда, очень странно.

  • 13

    Messerschmitt KR175

    Годы выпуска: 1953-1955;Количество произведенных автомобилей: 15 000 - 20 000;Двигатели: 0,17 (9 лошадиных сил);Вместимость: 2 человека;Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость - 80 километров в час);Страна-производитель: Германия;Цена: 500 долларов.

  • 14

    После Второй мировой войны Германии надолго запретили делать самолеты: компании Messerschmitt пришлось переключаться на что-то другое. В 1953 году свет увидел первый автомобиль концерна - KR175, который сами немцы называли скутером с кабиной.

  • 15

    Трехколесная машина имела руль, больше похожий на аналогичный от велосипеда или мотоцикла, и два посадочных места: одно за другим.

  • 16

    В 1955 году на смену модели KR175 пришла новинка - KR200.

    Вот такие автомобили считались роскошными в прошлом веке.

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Автомобиль, Модель, Авто, Машина, Странные машини.
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