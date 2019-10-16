Топ 12 самых необычных автомобилей (Фото)

С момента выпуска первой серийной машины автомобильный мир эволюционировал, пожалуй, каждое десятилетие. Модели определенной эпохи так или иначе похожи друг на друга: внешне, техническими характеристиками, наличием или отсутствием определенных опций. Из этого правила, впрочем, есть исключения.
BMW Isetta 300
Годы выпуска: 1956-1962;Количество произведенных автомобилей: 161 728;Двигатели: 0,3 литра (13 лошадиных сил);Вместимость: 2 человека;Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость - 85 км/ч);Страна-производитель: Германия;Цена: 1000 долларов.
Трехколесная Isetta в свое время спасла компанию BMW от банкротства: пока конкуренты продавали более дорогие машины, баварцы успели реализовать 160 000 Isetta и серьезно поправить свое финансовое положение, подорванное Второй мировой войной.
Isetta, имеющая итальянские корни, в первую очередь отличалась скромными размерами и тем, что единственная дверь была расположена там, где у современных автомобилей находится капот: руль модели двигался вместе с дверью.
Mohs Ostentatienne Opera Sedan
Годы выпуска: 1967-1979;Количество произведенных автомобилей: 6-7;Двигатели: 5,0 литра (193 лошадиных силы);Вместимость: 5 человек;Разгон до 100 км/ч: неизвестно;Страна-производитель: Америка;Цена: 19 600 долларов.
Владелец компании Mohs Брюс Мохс создал модель Ostentatienne Opera Sedan как образец того, каким должен быть люксовый седан.
Дальше концепта дело не пошло, но за два года, что бизнесмен горел этой идеей, он успел выпустить 6 или 7 подобных автомобилей.
Основная особенность машины - отсутствие дверей: внутрь можно было попасть через багажник. Он открывался, выбрасывая вниз ступеньку и встречая пассажира или водителя красной ковровой дорожкой.
Axiam-Mega MultiTruck
Годы выпуска: 2010 - настоящее время;Количество произведенных автомобилей: еще производятся;Двигатели: дизельный (15 л. с.), электрический (12 кВт);Вместимость: 2 человека;Разгон до 100 км/ч: неизвестно;Страна-производитель: Франция;Цена: от 14 000 долларов.
Axiam-Mega - французская компания, изначально специализировавшаяся на производстве субкомпактных автомобилей и квадроциклов.
Однако в 2010 году концерн выпустил легкий грузовик MultiTruck, который рассчитан на людей, использующих коммерческую технику для перевозок на короткие расстояния и желающих в связи с этим сократить расходы на содержание транспорта.
Что с дизельным, что с электрическим мотором модель отличается крайне низкими эксплуатационными затратами.
Выглядит, правда, очень странно.
Messerschmitt KR175
Годы выпуска: 1953-1955;Количество произведенных автомобилей: 15 000 - 20 000;Двигатели: 0,17 (9 лошадиных сил);Вместимость: 2 человека;Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость - 80 километров в час);Страна-производитель: Германия;Цена: 500 долларов.
После Второй мировой войны Германии надолго запретили делать самолеты: компании Messerschmitt пришлось переключаться на что-то другое. В 1953 году свет увидел первый автомобиль концерна - KR175, который сами немцы называли скутером с кабиной.
Трехколесная машина имела руль, больше похожий на аналогичный от велосипеда или мотоцикла, и два посадочных места: одно за другим.
В 1955 году на смену модели KR175 пришла новинка - KR200.
Вот такие автомобили считались роскошными в прошлом веке.