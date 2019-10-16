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Среда, 16.10.2019
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Новый электромобиль Mazda: компания выпустила тизер серийного электрокара (Видео)

Новый электромобиль Mazda: компания выпустила тизер серийного электрокара (Видео)
16:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

В компании утверждают, что новый электромобиль Mazda позволит пассажирам испытать чувство "обволакивающего простора".

Главная цель такого подхода — чтобы во время нахождения в автомобиле люди испытывали приятные ощущения и оставались собой, говорится в пресс-релизе.

Конфигурация салона формирует ощущение простора за счет пустот вокруг центральной консоли, создающих связь между водительской и пассажирской зонами. При выборе отделки дизайнеры учитывали экологичность материалов и комфорт пользователя.

Благодаря новейшим решениям в области дизайна и технологий будущие покупатели сразу же почувствуют сильную взаимосвязь с автомобилем, который позволит им вести себя свободнее и не отказываться от своих привычек. Известно, что в отделке салона новинки будут использованы только экологически чистые материалы с особой текстурой.

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Напомним, что официальный дебют первого электрокара Mazda, название которого пока остается загадкой, намечен на 23 октября, когда свои двери откроет международный автосалон в Токио.

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Автомобиль, Mazda, Авто.
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