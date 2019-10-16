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Renault Captur: новая улучшенная версия кроссовера (Фото)

Renault Captur: новая улучшенная версия кроссовера (Фото)
19:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В Поднебесной стартуют продажи нового Renault Captur, чья публичная премьера была организована еще в прошлом месяце в рамках мотор-шоу во Франкфурте.

От "дореформенного" компакт-кросса новинка отличается более эффектной внешностью, улучшенной эргономикой и расширенным перечнем доступного оборудования.

Основой для новинки послужила платформа CMF-B, благодаря которой удалось "нарастить" габариты SUV. Так, длина нового Captur ушла в "плюс" на 100 мм, ширина - на 19 мм, а колесная база - на 33 мм.

Багажник увеличился на 81 литр и теперь хвастается объемом в 536 литров. Уже в "базе" кросс получает стильную оптику на LED-матрицах, а покупателям производитель предложил расширенные возможности по персонализации авто.

Так, для окраски кузова доступны сразу 90 различных комбинаций, а понравившееся сочетание цветов помогут дополнить декоративные накладки и вставки. Для салона Captur разработали 18 цветовых вариантов отделки.

Внутри Renault Captur следующей генерации мы видим усовершенствованную центральную консоль, новые кресла, передовую мультимедиа с экраном на 9,3 дюйма, а также более качественные отделочные материалы и бесконтактную зарядку для гаджетов. Не обошлось и без "умного" комплекса систем активной и пассивной безопасности.

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Китайцам предложили переднеприводный кросс с единственным бензиновым турбомотором на 1,3-литра мощностью 155 л.с., сочетающийся с 6МКПП или семиступенчатым "роботом".

В Европе новый Captur получает также полуторалитровый 95-сильный дизель и литровый наддувный мотор с отдачей от 100 до 130 л.с. За самый доступный "Каптур" в китайских автосалонах придется заплатить 110 000 юаней.

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Renault, Авто, Фото, Кроссовер, Renault Captur.
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