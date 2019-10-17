Названы серьезные недостатки современных моторов

Эксперты назвали пять самых серьезных недостатков современных моторов.

Автопроизводители сейчас оснащают свои машины моторами, которые отличаются высокой мощностью, технологиями, экономичностью и экологичностью. Однако, и у них есть недостатки.

Снижение веса

В последние годы автопроизводители пытаются всеми средствами снизить вес своих автомобилей. Сейчас широко применяются легкие материалы, в том числе алюминий и углеволокно. Например, в моторы активно добавляют алюминий, пытаясь снизить их вес. Но есть одно "но". Двигатели с добавлением алюминия хуже переносят перегрев.

Если же, например, с целью снижения веса уменьшить поршни, то они быстрей изнашиваются и склонны к прогару рабочей поверхности.

Экология

Автопроизводители под давлением новых строгих экологических норм вынуждены оснащать свои машины небольшими двигателями с максимальным КПД и минимальным расходом топлива. В результате их ресурс снижен.

Кроме того, "экологичные" двигатели часто работают на грани перегрева со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Намеренное ограничение срока службы агрегатов

Многие автомобилисты уверены, что раньше автомобили были в целом более надежные. Существует конспирологическая теория, что автопроизводители специально ограничивают срок службы узлов авто. Для чего? Чтобы продавать больше запчастей и новых машин. Но это только предположение.

Качество топлива

Современные двигатели обладают многими достоинствами, но они чувствительны к качеству топлива. А в нашей стране давно существует проблема с качественным бензином и ДТ. Из-за "левого" топлива мотору может понадобиться капитальный ремонт, что, как известно, очень дорого.

Увеличение сроков сервисного обслуживания

Автопроизводители в погоне за клиентами увеличивают пробег до очередной замены масла. Это объясняется высоким качеством синтетических масел и надежностью двигателей. Но есть мнение, что лучше не экономить и менять масло не каждые 15-20 тыс. км пробега, а в два раза чаще.