Audi представила новую специальную серию модели Q7

Audi Q7 Bang & Olufsen Еdition — это эксклюзивная серия автомобилей в уникальном черном исполнении.

Экстерьер модели отличается чёрной решеткой радиатора, тонированными боковыми задними стеклами, черными рейлингами и молдингами.

Кроме того, в пакет внешней отделки S line также входят омыватель фар, спойлер S line на крыше, накладки на пороги с алюминиевыми вставками с надписью "S line" и эмблема S line на передних крыльях.

Отделка интерьера выполнена высококачественной черной кожей, а передние кресла имеют возможность индивидуальной настройки контура.

В салоне установлена виртуальная панель приборов Audi Virtual Cockpit, которая полностью настраивается в соответствии с предпочтениями владельца и включает в себя систему контроля усталости водителя.

Audi Q7 серии Bang & Olufsen получил аудиосистему Advanced Sound System, которая обеспечивает воспроизведение в режиме объемного звука с помощью 23 динамиков. Также имеется навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch с выдвижным 8,3-дюймовым цветным дисплеем высокого разрешения.

Под капотом Audi Q7 установлен 3,0-литровый турбодизель (3.0 TDI) мощностью 249 л.с., который позволяет кроссоверу ускоряться с места до 100 км/ч всего за 6,9 секунды, а максимальная скорость достигает отметки в 225 км/ч.