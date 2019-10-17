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Honda Jazz 2020: первое фото нового хэтчбека (Фото)

Honda Jazz 2020: первое фото нового хэтчбека (Фото)
14:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Впервые на европейском рынке Honda Jazz будет доступен только с передовой двухмоторной гибридной силовой установкой.

Пресс-показ модели пройдет также в Амстердаме, где в подробностях расскажут о планах концерна по электрификации в Европе.

Таким образом, одна из самых продаваемых моделей в Европе будет доступна только с бензиново-электрическими гибридными моторами. 

Та же гибридная система с двумя двигателями использована и в модели CR-V, когда она появится в следующем году. Jazz станет первым в линейке бренда автомобилем, в котором будет только гибридная трансмиссия, но другие модели вскоре последуют его примеру.

Honda ранее объявила, что все ее модели с двигателями внутреннего сгорания к 2025 году в Европе станут предлагаться с гибридными силовыми установками.

После запуска гибридного Jazz в 2020 году следующей электрифицированной моделью станет Civic (в 2021 году).

Судя по силуэту, новый Jazz останется достаточно знакомым, чтобы не отпугнуть лояльных клиентов, но в то же время будет более ярким, чтобы привлечь новых.

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Таким образом, ожидается, что Jazz четвертого поколения претерпел небольшую эволюцию: силуэт автомобиля в общем тот же, но линии кузова стали более изогнутыми, а основные изменения претерпели оптика, бамперы и капот.

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Автомобиль, Honda, Авто, Honda Jazz.
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