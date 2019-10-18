Представлен самый странный автомобиль 2019 года

Ramsmobile планирует в 2020 году выпустить 12 экземпляров Protos RM-X2. У него будет четыре комплектации.

Автомобилисты в наше время видели так много, что их трудно чем-нибудь удивить. Но это все-таки удалось американской компании Ramsmobile, которая создала "многоцелевой гиперкар" Protos RM-X2 с кальяном, гусеницами и крыльями.

Монокок сделан из углепластика с тефлоновыми участками. Элементы подвески и рулевого управления сделаны из титанового сплава, а внешние панели — из композита. Есть два варианта кузова – шестиместный и восьмиместный. Кузов можно усилить карбоном или кевларом, а стекла сделать пуленепробиваемыми.

Из днища опускается гусеница, благодаря чему внедорожник сможет преодолеть чуть ли не любое препятствие. Двери открываются вверх. В салоне есть электронный кальян.

В линейку двигателей входят два агрегата. Это 6,2 л бензиновый мотор V8 с турбонаддувом и 6,6 л дизель V8 Duramax. В дальнейшем покупателям предложат полностью электрическую версию. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, правда, не уточняется к какой силовой установке это относится.

Вес базовой комплектации Ascetic составит 1 500 кг (это облегченная версия). Что же касается цены, то она ещё не объявлена.