Назад в прошлое: Morris Motors задумал вернуть легендарный британский фургон (Фото)

Мы изменили настройки тизерных изображений электрофургона Morris JE, чтобы увидеть немного больше. Хотя и без того понятно, что новинка имеет все характерные черты машины 1948-61 годов.

Новый электрофургон Morris планирует представить до конца этого года. Руководитель обновленной фирмы говорит о будущем автомобиле, не жалея ярких эпитетов. Мол, Morris JE станет продуктом премиум-класса с сенсационным стилем, отличной функциональностью и достойным запасом хода для бизнеса и отдыха.

Из того, что известно о Morris Commercial JE сейчас: он будет иметь модульную платформу из алюминия и карбоновый кузов.

Sweet little Morris Commercial J-Type van spotted today outside FC Motors in Coleshill. pic.twitter.com/BDVvbYgF3j

