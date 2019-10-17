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Четверг, 17.10.2019
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Назад в прошлое: Morris Motors задумал вернуть легендарный британский фургон (Фото)

Назад в прошлое: Morris Motors задумал вернуть легендарный британский фургон (Фото)
22:37 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Группа британских инвесторов приобрела права на бренд Morris Commercial и собирается перезапустить его в ближайшее время.

Мы изменили настройки тизерных изображений электрофургона Morris JE, чтобы увидеть немного больше. Хотя и без того понятно, что новинка имеет все характерные черты машины 1948-61 годов.

Новый электрофургон Morris планирует представить до конца этого года. Руководитель обновленной фирмы говорит о будущем автомобиле, не жалея ярких эпитетов. Мол, Morris JE станет продуктом премиум-класса с сенсационным стилем, отличной функциональностью и достойным запасом хода для бизнеса и отдыха. 

Из того, что известно о Morris Commercial JE сейчас: он будет иметь модульную платформу из алюминия и карбоновый кузов.

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Первый факт позволяет предположить, что платформа будет использована для других моделей возрожденной марки, а второй интересен сам по себе, поскольку подобных решений в этом классе автомобилей сейчас ни один из автопроизводителей не применяет.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Фургон, Моррис, Британская марка, J-Type.
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