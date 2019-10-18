Один из первых автомобилей в мире выставили на аукцион

Существует всего несколько автомобилей, которые старше его.

1 ноября на аукционе в Лондоне продадут один из самых старых автомобилей в мире Panhard-Levassor Type A2 1901 года выпуска.

Французская компания Panhard начала выпускать автомобили в 1890-м году. Выставленный на аукцион Panhard-Levassor Type A2 – один из пяти экземпляров этой модели, сохранившихся до наших дней. Этот автомобиль из-за синего цвета кузова называют "Le Papillon Bleu". На нем ездил один из первых автогонщиков Рене де Книфф, который к тому же был президентом Международной спортивной комиссии (сейчас – FIA).

В 1927 году этот автомобиль участвовал в британской гонке Old Crocks Race. Вначале за его рулем сидел лично де Книфф. На его голове была кепка капитана, но сразу после старта она слетела. Всего на счету "Le Papillon Bleu" 60 автогонок.

Сколько аукцион Bonhams планирует получить денег за этот лот – не сообщается. Понятно, что речь идет о сотнях тысячах долларов, а, возможно и о миллионах.

Компанию Panhard в 1965 году купила группа PSA Peugeot Citroën. С 1967 года автомобили под этим брендом не выпускают.