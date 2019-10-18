У Ferrari SF90 Stradale появится более мощная версия (Видео)

Продажи нового итальянского суперкара стартуют в следующем году, но пока что, инженеры бренда проводят некоторые доводочные испытания своей гибридной новинки.

Еще в мае этого года, пресс-служба итальянского автопроизводителя опубликовала фотографии и технические характеристики своего нового гибридного суперкара, который получил обозначение Ferrari SF90 Stradale. Также нам дали ознакомится с видеороликом, на котором показаны возможности новинки – машина наматывала круги на гоночной трассе.

Но мы до сих пор не видели полностью серийной версии модели. Вот почему этот видеоклип, на котором запечатлено два экземпляра SF90 Stradale особенно интересен для нас. Да, эти машины все еще покрыты камуфляжной пленкой и вполне возможно, что это опытные образцы и инженеры бренда проводят рад проверок чтобы, убедится, что все системы автомобиля работают как надо.

Дело может быть и в том, что итальянская компания наряду с обычной версией своей новинки тестирует и более высокопроизводительный ее вариант. Присмотритесь внимательней – у одного из тестовых авто есть изменения в задней части. К тому же эта машина звучит более агрессивно, чем другая.

Если один из замеченных SF90 Stradale и правда является модернизированной версией новинки, то это должен быть очень мощный автомобиль. Суперкар в своей обычной версии развивает 986 лошадиных сил – силовая установка состоит из 4,0-литрового Twin-Turbo V8 и трех электродвигателей.

Это первый плагин-гибридный двигатель компании Ferrari, который способный перхать 25,75 км на скорости до 135км/ч только на одной электрической энергии. Разгон до 100 км/ч составляет 2,5 секунды, а максимальная скорость равна 339 км/ч.