MINI Cooper SE преодолел так называемый "зеленый ад"

Компания MINI использовала электрокар Cooper SE для нового рекорда.

Каждая новая модель MINI проходит испытания на сложной трассе в горах Айфель, но для демонстрации эффективности работы двухуровневой системы рекуперации электрического хэтчбека Cooper SE британская марка выбрала Северную петлю Нюрбургринга. Трассу протяженностью 20.8 км электрокар должен был проехать в "зеленом режиме", не задействуя педаль тормоза.

В режиме рекуперации тяговый электромотор Cooper SE выступает в роли генератора и возвращает часть кинетической энергии, возникающей при торможениях, обратно в батарею. Активируется система отпусканием педали акселератора и работает в двух уровня интенсивности: в стандартном режиме замедление составляет 0.19 g, в "мягком" - 0.11 g. Уровень интенсивности регулируется тумблером на центральной консоли, установленным слева от кнопки "Start/Stop".

Сколько времени понадобилось Cooper SE для преодоления "Зеленого ада", в компании не уточнили, заявив, что теперь знают, как можно с большой пользой применять двухрежимность системы рекуперации для преодоления более крутых и пологих дуг. В компании намекнули, что электрокар вернется на Нюрбургринг, чтобы пройти знаменитое кольцо в относительно приличном темпе и с максимальной энергетической эффективностью, используя только электрические торможения.

Официальная премьера электрического хэтчбека MINI Cooper SE состоялась в середине июля этого года на специальном мероприятии марки в Роттердаме. Под капотом у хэтчбека 184-сильный электромотор, питающийся от установленной под полом литий-ионной батареи емкостью 32.6 кВт·ч. От зарядной станции мощностью 11 кВт батарея электрокара заряжается до 80% емкости за 2.5 часа, до 100% - за 3.5 часа. От 50-киловаттной станции быстрой зарядки для пополнения заряда батареи до 80% требуется 35 минут.

Привод - передний. Максимальный крутящий момент агрегата - 270 Нм - доступен уже на старте, как и у любого другого электрокара. С места до 60 км/ч электрический хэтчбек разгоняется за 3.9 с, до 100 км/ч - за 7.3 с. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 150 км/ч. Заявленный запас хода - 235-270 км по циклу WLTP.