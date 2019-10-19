Скачать
Суббота, 19.10.2019
Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
Первые 50 дней работы нового правительства: в Минсоце рассказали о достижениях
50 дней работы нового правительства: в Минсоце рассказали о достижениях
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине
Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине

MINI Cooper SE преодолел так называемый "зеленый ад"

MINI Cooper SE преодолел так называемый "зеленый ад"
21:03 Сегодня Телеграф autonews.autoua.net Фото: Twitter

Компания MINI использовала электрокар Cooper SE для нового рекорда.

Каждая новая модель MINI проходит испытания на сложной трассе в горах Айфель, но для демонстрации эффективности работы двухуровневой системы рекуперации электрического хэтчбека Cooper SE британская марка выбрала Северную петлю Нюрбургринга. Трассу протяженностью 20.8 км электрокар должен был проехать в "зеленом режиме", не задействуя педаль тормоза.

В режиме рекуперации тяговый электромотор Cooper SE выступает в роли генератора и возвращает часть кинетической энергии, возникающей при торможениях, обратно в батарею. Активируется система отпусканием педали акселератора и работает в двух уровня интенсивности: в стандартном режиме замедление составляет 0.19 g, в "мягком" - 0.11 g. Уровень интенсивности регулируется тумблером на центральной консоли, установленным слева от кнопки "Start/Stop".

Сколько времени понадобилось Cooper SE для преодоления "Зеленого ада", в компании не уточнили, заявив, что теперь знают, как можно с большой пользой применять двухрежимность системы рекуперации для преодоления более крутых и пологих дуг. В компании намекнули, что электрокар вернется на Нюрбургринг, чтобы пройти знаменитое кольцо в относительно приличном темпе и с максимальной энергетической эффективностью, используя только электрические торможения.

Haval H4: опубликованы снимки "музыкального" кроссовера (Фото)

Официальная премьера электрического хэтчбека MINI Cooper SE состоялась в середине июля этого года на специальном мероприятии марки в Роттердаме. Под капотом у хэтчбека 184-сильный электромотор, питающийся от установленной под полом литий-ионной батареи емкостью 32.6 кВт·ч. От зарядной станции мощностью 11 кВт батарея электрокара заряжается до 80% емкости за 2.5 часа, до 100% - за 3.5 часа. От 50-киловаттной станции быстрой зарядки для пополнения заряда батареи до 80% требуется 35 минут.

Привод - передний. Максимальный крутящий момент агрегата - 270 Нм - доступен уже на старте, как и у любого другого электрокара. С места до 60 км/ч электрический хэтчбек разгоняется за 3.9 с, до 100 км/ч - за 7.3 с. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 150 км/ч. Заявленный запас хода - 235-270 км по циклу WLTP.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Mini Cooper, MINI Cooper SE.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года
02 Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)
03 Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения
04 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
05 Осенняя жара в Украине надолго: чего ожидать с понедельника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
Кабмин: Земельная реформа станет результатом национального диалога
Земельная реформа станет результатом национального диалога
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь