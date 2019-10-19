Haval H4: опубликованы снимки "музыкального" кроссовера (Фото)

Haval распространила снимки обновленного в Китае кроссовера H4, который местные СМИ называют "музыкальной".

Напомним, Haval H4 появился два года назад, заняв нишу между более крупным H6 и более компактным H2.

К сожалению, модель не пользовалась особой популярностью ( в 2019 году было продано меньше 20 экземпляров), поэтому а попытках исправить ситуацию Haval сначала выпустил версию H4 Pro, а теперь слегка модернизировал "обычный" H4.

Изучив официальные изображения обновленного кроссовера, коллеги из зарубежного издания назвали ее "музыкальной". Новинка получила комплект новых 18-дюймовых колесных дисков, иной задний бампер с двумя патрубками выхлопной системы.

"Музыкальным" этот H4, вероятно, назвали из-за светлых клавиш, напоминающих фортепиано, которые расположены под дисплеем мультимедийной системы. Двухцветная контрастная отделка интерьера и большое количество хрома - из той же "рок-оперы". Однако все это было и в предыдущей версии кроссовера.

Основные изменения внутри приходятся на техническую часть - установленная система Baidu Carlife позволяет дистанционно открывать и закрывать дверь, а также запускать двигатель с помощью смартфона. Кроме того, модель использует теперь новую систему динамической стабилизации теперь от Bosch 9.3 ESP.

Haval H4 получил модернизированную силовую установку - 1.5 TGDI меньшей мощности - не на 169 л.с. и 285 Нм, а на 150 л.с. и 210 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает та же роботизированная преселективная коробка передач 7DCT.

Известно, что продажи обновленного кроссовера стартуют в этом месяце, но пока информации о ценах нет.