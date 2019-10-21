GAC Motor начал продажи нового футуристического кроссовера Aion LX

Платформа GEP оснащается небольшим и легким японским электрическим мотором Nidec с интегрированным редуктором и инвертором.

Вслед за купе-седаном Aion S в Китае стартовали продажи второй модели нового бренда концерна GAC Motor — среднеразмерного электрического кроссовера Aion LX.

Новинка базируется на платформе GEP (GAC Electric Platform) с поддержкой электродвигателей.

Aion LX получил футуристическую внешность, подчеркнутую коротким капотом, плавными боковинами кузова с прячущимися дверными ручками и ниспадающей задней стойкой. Аналогичный язык дизайна переходит в интерьер, где можно увидеть больших размеров горизонтальный "планшет" приборной панели и мультимедийной системы, находящиеся в разных плоскостях. Сиденья отличаются комфортом и дополнительной поддержкой для голени.

Электрокроссовер представлен в трех различных вариациях с индексами 60, 70 и 80. Первые две — переднеприводные с запасом хода до 520 км. За производительность LX 60 отвечает 184-сильный двигатель, за LX 70 — 204 л.с., а за версию LX 80 с полным приводом — два электромотора, по одному на каждой оси, суммарной мощностью 408 л.с. и запасом хода до 650 км. Топовая модификация способна достичь отметки в 100 км/ч за 3,9 секунды.