Новый электрокар Kia Soul EV уже в продаже (Фото)

Новый EV Soul был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году и должен был прибыть в 2019 году, но сочетание популярности в Европе и ограниченный запас жизненно важных компонентов для батареи и электромоторов привел к тому, что корейский автопроизводитель ограничивает продажи.

Майкл Коул, главный исполнительный директор Kia Motors America, рассказал, что в целом спрос на электромобили высок в Европе, где существуют строгие правила по ограничению выбросов углекислого газа.

Он не связывал это с задержкой Soul EV напрямую, но сказал, что спрос на полностью электрический Kia Niro в Европе высок, а в США объемы продаж этой модели недавно упали.

Обновленный Kia Soul EV - это улучшение модели первого поколения почти во всех отношениях. Мощного аккумулятора на 64,0 кВт-ч хватает на 390 км, что почти в два раза превышает запас хода нынешней модели.

