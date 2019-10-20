Новый электрокар Kia Soul EV уже в продаже (Фото)

Обновленный Kia Soul EV уже доступен в Европе, но американцам нужно будет набраться терпения до 2021 года.

Новый EV Soul был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году и должен был прибыть в 2019 году, но сочетание популярности в Европе и ограниченный запас жизненно важных компонентов для батареи и электромоторов привел к тому, что корейский автопроизводитель ограничивает продажи.

Майкл Коул, главный исполнительный директор Kia Motors America, рассказал, что в целом спрос на электромобили высок в Европе, где существуют строгие правила по ограничению выбросов углекислого газа.

Он не связывал это с задержкой Soul EV напрямую, но сказал, что спрос на полностью электрический Kia Niro в Европе высок, а в США объемы продаж этой модели недавно упали.

Обновленный Kia Soul EV - это улучшение модели первого поколения почти во всех отношениях. Мощного аккумулятора на 64,0 кВт-ч хватает на 390 км, что почти в два раза превышает запас хода нынешней модели.

I'm in a Kia Soul EV on a boat in Germany.

Average Thursday. pic.twitter.com/aYFsQTzWpd —(@FrontSeatPhil) 17 октября 2019 г.

С появлением нового EV станет возможным "вождение с одной педалью" благодаря выбираемым водителем уровням рекуперативного торможения, которые варьируются от легкого накатывания до надежно резкого. Новый Soul EV также заменяет стандарт быстрой зарядки CHAdeMO на комбинированный разъем CCS мощностью 100 кВт.

Новый Soul EV использует синхронный электродвигатель переменного тока с постоянными магнитами, который вырабатывает 201 л.с., что должно позволять EV развивать скорость от 0 до 100 км/ч за 7,0 секунд, согласно заявлениям Kia.