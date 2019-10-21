Составлен список автомобилей, которые повышают привлекательность владельцев

В ходе исследований было опрошено 7,3 тысячи владельцев в возрасте от 18 до 65 лет в семи европейских странах.

Масштабное исследование показало, что европейцы в 79% случаев считают, что машина может делать владельца сексуальным. Такие результаты опубликовали в немецком страховом агентстве HUK-Coburg.

В соответствии со статистикой каждый третий считает, что самыми сексуальными и привлекательными выглядят владельцы спортивных автомобилей — 35% респондентов.

Почти треть, в количестве 28%, считает,что не меньше сексапильности придает кабриолет. Чуть меньше — 24% людей — думает, что внедорожник способен вызывать восторженное отношение к владельцу.

22% респондентов высказались в пользу владельцев ретрокаров или классических автомобилей. По их мнению, такие ценности делают человека привлекательнее.

А вот электрокар явно не благоприятно влияет на сексуальность его владельца. В его пользу склонялись только 14% опрошенных европейцев. В Германии вообще лишь 10% согласились, что такие машины делают автомобилиста харизматичнее.

Лишь в Испании и Нидерландах поддержали (26%) экологически чистый транспорт, отметив, что электромобили обладают высоким потенциалом привлекательности. Но там и внедорожники посчитали более привлекательными, чем кабриолеты – 32% и 29% соответственно.

Возраст владельца так же повлиял на отношение к сексуальности того или иного типа автомобилей. Например, 92% немецких водителей в возрасте до 30 лет убеждены, что правильный автомобиль делает их владельца более сексуальным. А вот люди старше 50 лет так считают только в 70% случаев.