Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)
Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)
Вакарчук прокомментировал шутку "Квартала" над Гонтаревой
Вакарчук прокомментировал шутку "Квартала" над Гонтаревой
"Желание жены": Усик рассказал о поездке в Саудовскую Аравию
"Желание жены": Усик рассказал о поездке в Саудовскую Аравию
Леди Гага рассталась с бойфрендом
Леди Гага рассталась с бойфрендом

Составлен список автомобилей, которые повышают привлекательность владельцев

Составлен список автомобилей, которые повышают привлекательность владельцев
11:40 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото:pixabay

В ходе исследований было опрошено 7,3 тысячи владельцев в возрасте от 18 до 65 лет в семи европейских странах.

Масштабное исследование показало, что европейцы в 79% случаев считают, что машина может делать владельца сексуальным. Такие результаты опубликовали в немецком страховом агентстве HUK-Coburg.

В соответствии со статистикой каждый третий считает, что самыми сексуальными и привлекательными выглядят владельцы спортивных автомобилей — 35% респондентов.

Почти треть, в количестве 28%, считает,что не меньше сексапильности придает кабриолет. Чуть меньше — 24% людей — думает, что внедорожник способен вызывать восторженное отношение к владельцу.

22% респондентов высказались в пользу владельцев ретрокаров или классических автомобилей. По их мнению, такие ценности делают человека привлекательнее.

GAC Motor начал продажи нового футуристического кроссовера Aion LX

А вот электрокар явно не благоприятно влияет на сексуальность его владельца. В его пользу склонялись только 14% опрошенных европейцев. В Германии вообще лишь 10% согласились, что такие машины делают автомобилиста харизматичнее.

Лишь в Испании и Нидерландах поддержали (26%) экологически чистый транспорт, отметив, что электромобили обладают высоким потенциалом привлекательности. Но там и внедорожники посчитали более привлекательными, чем кабриолеты – 32% и 29% соответственно.

Возраст владельца так же повлиял на отношение к сексуальности того или иного типа автомобилей. Например, 92% немецких водителей в возрасте до 30 лет убеждены, что правильный автомобиль делает их владельца более сексуальным. А вот люди старше 50 лет так считают только в 70% случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Привлекательные авто, Внемание, Самые лучшие авто, Рейтинг автомобилей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 В США создали универсальный электродвигатель
03 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
04 Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
05 Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса
Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь