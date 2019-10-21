Представлен бесшумный гиперкар Centodieci мощностью 1577 л.с.

Ранее новинка была замечена на дорогах Бельгии, где в который раз собирала вокруг себя толпы удивленных прохожих.

В рамках ежегодного автомобильного шоу Pebble Beach Concours d'Elegance, который проходит на Калифорнийском полуострове Монтерей к югу от Сан-Франциско (США), компания Bugatti показала свой новый электрический гиперкар.

В этот раз, среди всех прочих участников этого, безусловно грандиозного шоу стоит отметить французский гиперкар, который получил название Bugatti Centodieci.

Особенностью этой машины является тот факт, что инженерами бренда установлена мощнейшая полностью электрическая силовая установка, которая рассчитана на максимальные 1577 лошадиных сил.

Как это свойственно электромобилям, передвигаться Bugatti Centodieci может полностью бесшумно.

Как говорят официальные представители французского автопроизводителя, новый гиперкар компании является как первым серийным электромобилем, так и самым дорогим автомобилем Bugatti на данный момент. Цены к сожалению, пока что не разглашаются.

Также было сказано, что новый Centodieci был создан в честь EB110 легендарного среднемоторного полноприводного спортивного автомобиля компании, который в свою очередь был создать в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти.

EB110 был впервые представлен публике 15 сентября 1991 года. Машина смогла разогнаться до 100 км/ч всего лишь за 3,6 секунды – для того времени это был просто выдающийся результат.

Под капотом располагался 3,5-литровый двигатель V12 мощностью 553 л.с., который работал с 6-ступенчатой коробкой передач.