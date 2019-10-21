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Самый дорогой Range Rover: Land Rover готовит электрический внедорожник

Самый дорогой Range Rover: Land Rover готовит электрический внедорожник
21:08 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Land Rover готовится выпустить свою первую полностью электрическую модификацию внедорожника Range Rover.

Новый электрический внедорожник, впервые представленный в 2017 году под рабочим названием Road Rover, в настоящее время разрабатывается как самая дорогая модель бренда, хотя и сохраняет больше возможностей для бездорожья, чем конкуренты. Новая модель JLR упоминается в документах компании как "средний внедорожник".

Ожидается, что экологически чистый SUV займет место между Evoque и Velar с точки зрения общего размера, но с более низкой линией крыши и меньшей фронтальной площадью. Пространство, созданное электрической архитектурой, также означает, что оно может предложить больше места в салоне, чем Velar.

Хотя JLR зарегистрировала шильдик Road Rover, пока нет никаких новостей о том, какое название получит серийная версия модели, хотя она будет брендироваться в семействе Range Rover. Этот шаг должен также повысить его привлекательность на жизненно важном китайском рынке, где есть спрос как на крупные кроссоверы премиум-класса, так и на электромобили.

 Jaguar Land Rover разрабатывает защитные перчатки 

Отметим, что в следующем финансовом году должны появиться новые гибридные версии моделей Range Rover и Discovery с подключаемыми модулями, в будущем электрические машины будут создаваться для обеих моделей, хотя точные сроки не указаны.

Пока идет работа над гибридной версией Defender, полностью электрической версии не планируется.

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Автомобиль, Внедорожник, Авто, Range Rover, Land Rover.
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