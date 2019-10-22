Новая Hyundai Creta представлена официально

Автомобиль получил многоярусную переднюю и заднюю оптику, а в середине багажной двери красуется узкая полоса светодиодного стоп-сигнала.

Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который известен под именем Creta.

Напомним, что концепт нового Hyundai Creta был представлен еще в апреле на автосалоне в Шанхае. После этого в сети регулярно появлялись шпионские снимки модели, а в начале октября были опубликованы первые "живые" снимки компактного кроссовера. Теперь же в Сеть попали фирменные изображения и короткий видеоролик, кроме того, на "поднебесном" сайте Hyundai опубликованы характеристики кроссовера.

Автопроизводитель даже опубликовал габариты новинки, которые составляют 4300x1790x1620 мм при колесной базе в 2610 мм.

Интерьер также был значительно переработан и может похвастаться новой виртуальной панелью приборов и усеченным рулевым колесом. Дефлекторы воздуховодов переехали в верхнюю часть передней панели. Мультимедийная система получила большой вертикальный тачскрин, который теперь отвечает такде за управление климатом в салоне и другими функциями автомобиля. Также на тоннеле рядом с новым селектором трансмиссии расположена шайба — вероятно, она отвечает за смену режимов движения.

В моторной гамме пока обозначен единственный агрегат — 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 115 л.с. пару ему составит 6-ступенчатая МКПП или "вариатор".