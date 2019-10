Volkswagen готовит новое поколение модели Atlas

В последнее время Volkswagen Group появлялась в новостях довольно часто, и, кажется, всегда было больше разговоров о масштабной реструктуризации и еще большем сдвиге в направлении внимания к конкретному бренду (VW, Audi и Porsche).

Чуть меньше недели назад появились слухи о продаже Lamborghini или IPO, что, в конце концов, оказалось неправдой. Появились сообщения о том, что Volkswagen Group хочет сделать Skoda бюджетным брендом. Несколько дней назад мы увидели дебют совершенно нового пятиместного Atlas Cross Sport, нацеленного на североамериканский рынок.

Что ждет в будущем Volkswagen и рынок Северной Америки? В недавнем интервью Скотт Кеог, генеральный директор Volkswagen Group of America, заявил, что Atlas нового поколения находится в разработке. Продолжаются дискуссии об электрификации нового Atlas, поскольку применение батарей повлечет за собой больший вес и высокую стоимость. Если аккумуляторы и добавят, то, скорее всего, будет использоваться подключаемая гибридная система.

Volkswagen Atlas Gets a New Five-Seater Version For North America https://t.co/QymdWMPbbO pic.twitter.com/MW1gjFCzY1

— CARGlancer (@CarGlancer) October 17, 2019