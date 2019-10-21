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Volkswagen готовит новое поколение модели Atlas

Volkswagen готовит новое поколение модели Atlas
22:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Работа над Volkswagen Atlas следующего поколения — это большой сдвиг в сторону цели VW Vision 2030.

В последнее время Volkswagen Group появлялась в новостях довольно часто, и, кажется, всегда было больше разговоров о масштабной реструктуризации и еще большем сдвиге в направлении внимания к конкретному бренду (VW, Audi и Porsche).

Чуть меньше недели назад появились слухи о продаже Lamborghini или IPO, что, в конце концов, оказалось неправдой. Появились сообщения о том, что Volkswagen Group хочет сделать Skoda бюджетным брендом. Несколько дней назад мы увидели дебют совершенно нового пятиместного Atlas Cross Sport, нацеленного на североамериканский рынок.

Что ждет в будущем Volkswagen и рынок Северной Америки? В недавнем интервью Скотт Кеог, генеральный директор Volkswagen Group of America, заявил, что Atlas нового поколения находится в разработке. Продолжаются дискуссии об электрификации нового Atlas, поскольку применение батарей повлечет за собой больший вес и высокую стоимость. Если аккумуляторы и добавят, то, скорее всего, будет использоваться подключаемая гибридная система.

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Позиционируемый как SUV с отметкой в 2 миллиона по состоянию на 2019 год, совершенно очевидно, что этот внедорожник задержится здесь на долгое время. 45% из них таких кроссоверов — пятиместные, причем Volkswagen Tiguan занимает первое место среди прочих в Соединенных Штатах.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Volkswagen Atlas, VW Vision 2030.
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