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Компания Audi представила гибридный седан A6 55 TFSI e quattro

Компания Audi представила гибридный седан A6 55 TFSI e quattro
11:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Мощный подключаемый гибрид — единственный премиальный седан с постоянным полным приводом quattro.

Audi продолжает расширять свою линейку электрифицированных моделей и добавляет новый гибридный седан Audi A6, на который уже открыт прием заказов в Германии. 

A6 55 TFSI e quattro стал следующей моделью новой серии подключаемых гибридов Audi, сочетающий в себе два высокоэффективных привода суммарной мощностью 367 л.с. Четырехцилиндровый бензиновый мотор 2.0 TFSI выдает 252 л.с. Электрическая силовая установка, встроенная в 7-ступенчатую коробку передач S tronic, имеет пиковую мощность 105 кВт, и обеспечивает крутящий момент всей системе в 500 Нм. Литий-ионная батарея, расположенная в багажнике, накапливает 14,1 кВт/ч энергии. 

A6 TFSI e 55 quattro позиционируется как спортивный автомобиль, который способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 секунды и развить максимальную скорость 250 км/ч. На одной электротяге скоростной предел ограничен в отметке 135 км/ч, а заряда хватает на 53 км пути. 

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Концепция привода Audi A6 55 TFSI e quattro разработана таким образом, чтобы владелец мог выбрать между тремя режимами движения: "EV", "Гибридный" и "Фиксированный", о которых более подробно рассказывает издание speedme.ru.

Внешне Audi A6 55 TFSI e quattro выглядит довольно спортивно со стандартным дизайн-пакетом S line, добавляющим множество черных элементов к экстерьеру седана. Кроме того, агрессивный характер подчеркивают матричные светодиодные фары, спортивные кресла, 4-зонный автоматический кондиционер, виртуальная кабина Audi, спортивная подвеска, комплект 19-дюймовых колесных дисков и красные тормозные суппорты. Гибридный седан с подключаемым модулем доступен для заказа по цене от 68 850 евро в автосалонах в Германии.

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Автомобили, Audi, Авто, Компания Audi, Новинки авто, Седан A6 55 TFSI e quattro.
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