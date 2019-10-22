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Вторник, 22.10.2019
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В Сети показали концепт новой Toyota Supra 3000GT (Видео)

В Сети показали концепт новой Toyota Supra 3000GT (Видео)
15:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Премьерный показ должен состояться уже совсем скоро, 5 ноября.

Toyota Racing Development (TRD) на шоу тюнинга SEMA Show удивит своих поклонников интересной концепцией спортивного автомобиля.

В этом году на шоу тюнинга SEMA Show может быть представлено сразу несколько необычных вариантов автомобиля Toyota Supra.

Но самой ожидаемой является Supra 3000GT. Все дело в том, что японская компания начала заранее понемногу знакомить публику с громкой новинкой.

Однако по фотографиям можно сделать вывод, чем именно новый автомобиль заинтриговал публику – все дело в массивном заднем крыле, а также необычном дизайне капота с четырьмя вентиляционными отверстиями. 

Многие сразу вспомнили концепт-кар 3000GT, выполненный на базе Supra A80, который был показан на автосалоне в Токио в далеком 1994 году.

Помимо этих двух значимых деталей, в экстерьере автомобиля есть и другие особенности – машине расширили колесные арки, установили оригинальные литые диски и более агрессивные бампера.

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Также есть информация о доработке подвески и ходовой части, однако официально она будет подтверждена только во время премьеры.

Один из авторитетных производителей силовых установок недавно высказался, что 3,0-литровый двигатель, используемый в Supra может достигнуть мощности 1000 л.с. без расширенных модов.

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Автомобили, Toyota, Авто, Toyota Supra, Toyota Supra 3000GT.
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