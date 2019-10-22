Появилось первое фото электрического кроссовера Mazda

Ожидание EV-концепции Mazda растет, когда мы приближаемся к ее мировому дебюту 23 октября на Токийском автосалоне.

Хотя официальные тизеры автопроизводителя были совершенно непоказательными, мы можем показать вам четкое фото Mazda MX-30 Concept.

Фотография, взятая с обложки японского журнала Car Top, демонстрирует интригующий купеобразный кроссовер с крошечными задними дверями, которые, без сомнения, напомнят поклонникам японской марки о спортивном автомобиле RX-8, не имеющими видимых ручек, потому передние двери должны быть открыты первыми.

Интересные дизайнерские решения включают также решетку радиатора, которая намного тоньше, чем на последних моделях Mazda, и имеет утопленный вид благодаря вытянутому над ней капоту.

Фары тоже новые, хотя и знакомые, а кузов напоминает кроссовер CX-30. Мы не видим задней части автомобиля, но очевидно, что задние фонари имеют трехмерную форму, поскольку они выходят за пределы кузова. Похоже, что концепт MX-30 в значительной степени готов к производству.

Серийная модель будет построена на специальной платформе с электромотором, обеспечивающим 141 л.с. и крутящий момент 265 Нм, работающий на литий-ионной батарее мощностью 35,5 кВт-ч.