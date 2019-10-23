Скачать
Среда, 23.10.2019
Ядерные отходы, мост в Николаеве и Бортническая станция: что обсуждал Зеленский с президентом JICA
Ядерные отходы, мост в Николаеве и Бортническая станция: что обсуждал Зеленский с президентом JICA
Лайчак назвал "украинский кризис" наиболее острым в Европе в 21 веке
Лайчак назвал "украинский кризис" наиболее острым в Европе в 21 веке
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов

Японцы выпустят три новых электромобиля

Японцы выпустят три новых электромобиля
11:12 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Стало известно, чем японцы порадуют автолюбителей.

Представитель японского автопрома компания Toyota, а также ее суббренд Lexus, специализирующийся на выпуске премиальных моделей, к 2021 году готовятся представить три новых электромобиля. При этом бренды продолжают с осторожностью относиться к разработке полностью электрического транспорта.

На этой неделе, 24 октября, для производителей и посетителей откроет двери Токийский автосалон, в рамках которого ожидается премьера футуристического концепта компанией Lexus.

Некоторые эксперты считают, что данная модель продемонстрирует технологии, которые в дальнейшем используются при разработке электромобилей.

Появилось первое фото электрического кроссовера Mazda

Именно эти три модели в ближайшие два года запланированы к выпуску японскими производителями. К подобным выводам пришли после слов Наохиса Хатта, заместителя главного инженера суббренда Toyota, анонсировавшего запуск обновленного кроссовера Lexus RX.

В частности, он упомянул, что гибрид можно изменять, к примеру, убрав часть аккумуляторной батареи или ДВС, и тогда он станет "чистым электрокаром".

Хатта уточнил, что компанией уже разработана эта технология и теперь ожидается "подходящее время" для ее применения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Автомобили, Авто, Электромобили, Новинки авто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
05 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Актриса Кира Найтли раскрыла имя второй дочери
Актриса Кира Найтли раскрыла имя второй дочери
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь