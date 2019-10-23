Японцы выпустят три новых электромобиля

Стало известно, чем японцы порадуют автолюбителей.

Представитель японского автопрома компания Toyota, а также ее суббренд Lexus, специализирующийся на выпуске премиальных моделей, к 2021 году готовятся представить три новых электромобиля. При этом бренды продолжают с осторожностью относиться к разработке полностью электрического транспорта.

На этой неделе, 24 октября, для производителей и посетителей откроет двери Токийский автосалон, в рамках которого ожидается премьера футуристического концепта компанией Lexus.

Некоторые эксперты считают, что данная модель продемонстрирует технологии, которые в дальнейшем используются при разработке электромобилей.

Именно эти три модели в ближайшие два года запланированы к выпуску японскими производителями. К подобным выводам пришли после слов Наохиса Хатта, заместителя главного инженера суббренда Toyota, анонсировавшего запуск обновленного кроссовера Lexus RX.

В частности, он упомянул, что гибрид можно изменять, к примеру, убрав часть аккумуляторной батареи или ДВС, и тогда он станет "чистым электрокаром".

Хатта уточнил, что компанией уже разработана эта технология и теперь ожидается "подходящее время" для ее применения.