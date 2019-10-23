Эксперты назвали лучшие кроссоверы для зимы

При отборе во внимание принимались следующие факторы: стоимость, наличие полного привода, высокий клиренс, надежность и популярность.

Кроссовер – отличное средство для передвижения по заснеженным городским улицам. Расскажем о пяти недорогих вариантах.

Журналисты издания выбрали пять лучших недорогих кроссоверов для зимней эксплуатации. В итоге, первое место досталось Renault Duster. Автомобиль пользуется хорошим спросом, и есть за что.

Вторую строчку занимает Toyota RAV4. Модель отличается современным стильным дизайном, хорошими внедорожными возможностями, комфортным салоном, безопасностью, топливной экономичностью и просторным багажником.

Бестселлер российского авторынка Hyundai Creta оказался только на третьем месте. Модель очень популярна за счет современного дизайна, комфортного салона, широкого списка дополнительных опций, а также небольшой стоимости и выгодных кредитных предложений. Такой кроссовер оснащается 1,6-литровым мотором (121 л.с.) и "механикой". Есть вариант с двигателем 2.0 (149 сил) и "автоматом".

Еще один интересный выбор – китайский Geely Atlas. Автомобиль обладает уникальным сочетанием дизайн-цена-оснащение. Китайская компания, как всегда, старается максимально укомплектовать свою модель дополнительными опциями за минимальную стоимость. Базовая версия оснащается 2,4-литровым "атмосферником" (149 л.с.) и полным приводом. Также доступны версии с 1,8-литровым турбомотором.

Завершает ТОП-5 лучших кроссоверов для зимы новинка рынка - Renault Arkana. Кроссовер полностью адаптирован к нашим дорогам и холодам. Полный привод доступен только в версии Drive. Покупатель получит кроссовер с проверенным 1,6-литровым мотором мощностью 114 сил и 6-ступенчатой "механикой". В более дорогих версиях доступно сочетание нового 1,3-литрового турбомотора на 150 "лошадей", вариатора CVT X-Tronic и полного привода.