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Опубликован снимок нового Subaru Levorg

Опубликован снимок нового Subaru Levorg
14:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Subaru еще не готова показать салон обновленного Levorg – окна машины сильно затемнены.

Пресс-служба японского автопроизводителя опубликовала фотографии своего обновленного универсала Subaru Levorg.

Subaru продает универсал Levorg в Японии в течение почти шести последних лет, поэтому неудивительно, что автопроизводитель решил подставить модель следующего (второго по счету) поколения.

С новинкой смогут ознакомится все желающие, которые придут на Токийский автосалон – пока что, универсал представлен в качестве прототипа, но ожидается, что серийная версия модели будет выглядеть практически так же.

Старт продаж намечен на вторую половину 2020 года в Японии.

Subaru называет обновленный Levorg абсолютно другим автомобилем. Это связано с тем, что универсал построен на глобальной платформе Subaru, которая дебютировала в 2017 году на модели Impreza, и с тех пор также является основой для седана Legacy/универсала повышенной проходимости Outback и кроссовера Ascent. 

Мы знаем некоторые из тех технологий, которые окажутся в списке оснащения – среди них новое поколение систем безопасности EyeSight, с четырьмя радарами и широкоугольной стерео-камерой, чтобы обеспечить 360-градусный обзор транспортного средства.

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Кроме того, представители компании обещают новейшие и самые лучшие системы помощи водители, которые будут следить за пространством спереди автомобиля и снижать скорость при необходимости.

Под капотом новинки находится недавно разработанный двигатель с турбонаддувом. Горизонтально расположенная четырехцилиндровая установка имеет рабочий объем 1,8 литра и обладает преимуществами прямого впрыска, а также технологии бережливого сжигания топлива.

Мы не знаем, сколько мощности выдает мотор, но компания заявляет, что он помогает универсалу обеспечить баланс между высокой производительностью и топливной эффективностью.

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Автомобили, Техника, Авто, Новинки авто, Subaru LEVORG.
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