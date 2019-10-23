Опубликован снимок нового Subaru Levorg

Subaru еще не готова показать салон обновленного Levorg – окна машины сильно затемнены.

Пресс-служба японского автопроизводителя опубликовала фотографии своего обновленного универсала Subaru Levorg.

Subaru продает универсал Levorg в Японии в течение почти шести последних лет, поэтому неудивительно, что автопроизводитель решил подставить модель следующего (второго по счету) поколения.

С новинкой смогут ознакомится все желающие, которые придут на Токийский автосалон – пока что, универсал представлен в качестве прототипа, но ожидается, что серийная версия модели будет выглядеть практически так же.

Старт продаж намечен на вторую половину 2020 года в Японии.

Subaru называет обновленный Levorg абсолютно другим автомобилем. Это связано с тем, что универсал построен на глобальной платформе Subaru, которая дебютировала в 2017 году на модели Impreza, и с тех пор также является основой для седана Legacy/универсала повышенной проходимости Outback и кроссовера Ascent.

Мы знаем некоторые из тех технологий, которые окажутся в списке оснащения – среди них новое поколение систем безопасности EyeSight, с четырьмя радарами и широкоугольной стерео-камерой, чтобы обеспечить 360-градусный обзор транспортного средства.

Кроме того, представители компании обещают новейшие и самые лучшие системы помощи водители, которые будут следить за пространством спереди автомобиля и снижать скорость при необходимости.

Под капотом новинки находится недавно разработанный двигатель с турбонаддувом. Горизонтально расположенная четырехцилиндровая установка имеет рабочий объем 1,8 литра и обладает преимуществами прямого впрыска, а также технологии бережливого сжигания топлива.

Мы не знаем, сколько мощности выдает мотор, но компания заявляет, что он помогает универсалу обеспечить баланс между высокой производительностью и топливной эффективностью.