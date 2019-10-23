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"Квадратный" Suzuki Hustler дебютировал в Токио (Фото)

"Квадратный" Suzuki Hustler дебютировал в Токио (Фото)
16:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В столице Японии представили универсальный мини-кроссовер.

Компания Suzuki представила на автосалоне в Токио новую версию Hustler для внутреннего рынка, который считается гибридом кроссовера и кей-кара.

Напомним, прежнее поколение этой модели производится с 2013-го, основой для него послужила платформа от Suzuki Wagon R.

Новинка отличается от предшественника еще более "квадратными" формами и третьим боковым окошком.

На этом, на первый взгляд, различия заканчиваются, разве что дверные проемы стали выше и шире.

Сохранились даже предельные габариты и максимальная мощность Hustler. В противном случае модель бы лишилась статуса кей-кара, который подразумевает налоговые и страховые льготы.

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Над салоном новинки производитель поработал более основательно. Теперь здесь можно встретить сразу два цветных дисплея: один - мультимедиа, второй - "приборка". При отделке внутреннего пространства использовались новые материалы, которые легко чистить, а пол багажника получил резиновое покрытие. Мультируль, в свою очередь, обзавелся новыми функциями.

В движение новинку по-прежнему приводят 0,66-литровые "трешки" в двух версиях - атмосферные или турбированные. Каждый такой мотор получает в напарники 48-вольтовый стартер-генератор и систему рекуперации энергии торможения. За передачу крутящего момента здесь отвечает вариатор. Ожидается, что серийный Suzuki Hustler практически полностью повторит концепт.

Опубликован снимок нового Subaru Levorg

О сроках его выхода на рынок пока ничего не сообщается.

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Токио, Suzuki, Авто, Suzuki Hustler, Hustler, Suzuki Wagon R.
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